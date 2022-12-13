Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarınki toplantısında yüzde 77 ihtimalle politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor. Bugün veri gündeminde ayrıca Almanya 'da ZEW endekslerinin yer aldığını ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.072 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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