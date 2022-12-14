Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.086 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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