Analistler, Fed'in şahin adımlarının henüz ekonomiyi soğutmakta yeterli olmadığına dikkati çekerek, bu hafta açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin oldukça önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Altının gram fiyatı 1.099 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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