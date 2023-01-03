Gram altın 1115 lira seviyesinden alıcı buluyor

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 1,5 değer kazancıyla 1.115 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.830 lira, Cumhuriyet altını da 7.410 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 1,1 artışla 1.850 dolardan işlem görüyor.

Resesyon ve enflasyon arasında kalan para politikalarındaki belirsizlikler fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ederken, Dünya genelinde yoğunlaşacak makroekonomik veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

FED'İN 25 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞINA GİTMESİ BEKLENİYOR

Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında, bankanın gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçlarının aranacağını belirterek, enflasyon ve iş gücüne dair verilerin de hafta boyunca varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artırabileceğini kaydetti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) adımlarına yönelik belirsizlik azalırken, gelecek ayki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bugün ABD ve İngiltere'de aralık ayı imalat sanayi (PMI) ile Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.