Fed'in gelecek üç toplantıda toplam 75 baz puan faiz artırabileceğinin öngörüldüğünü ifade eden analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Altının gram fiyatı, yeni haftanın açılışında sınırlı da olsa yükseliş eğilimini koruyarak başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 1.128 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.850 lira, Cumhuriyet altını da 7.500 liradan satılıyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Altının gram fiyatı 1.128 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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