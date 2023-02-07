Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta politika faizini 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puan faiz artırılacağına ilişkin beklentiler de çok düşük ihtimalle de olsa olasılık dahiline girdi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Altının gram fiyatı 1.134 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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