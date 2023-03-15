Altın değer kaybetti! Düne göre yüzde 0,25 azalış dikkat çekiyor - Son Dakika
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Altın değer kaybetti! Düne göre yüzde 0,25 azalış dikkat çekiyor

15.03.2023 11:28

Dün, ons birim fiyatına paralel olarak değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,46 azalışla 1.162 liradan tamamlamıştı. 15 Mart 2023 tarihli verilere göre, güne düşüşle başlayan gram altın, 1.159 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 1.159 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.900 lira, Cumhuriyet altını da 7.700 liradan satılıyor.

Dün yüzde 0,51 azalışla günü 1.904 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,32 altında 1.899 dolardan alıcı buluyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek iki toplantıda 25'er baz puan faiz artışına giderek şahin politikaları sonlandıracağının öngörüldüğünü bildirdi.

Fed'in adımlarının enflasyon üzerindeki etkilerinin görülmesinin pozitif algılandığını dile getiren analistler, bu gelişmelerle altın fiyatlarındaki yükselişin durduğunu ifade etti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.930 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın değer kaybetti! Düne göre yüzde 0,25 azalış dikkat çekiyor - Son Dakika


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