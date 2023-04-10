Altının gram fiyatı 1.238 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gram fiyatı 1.238 lira seviyesinden işlem görüyor

10.04.2023 11:47
Altının gram fiyatı 1.238 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.238 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.238 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü altının gram fiyatı, yatay bir seyir izleyerek günü 1.243 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla yüzde 0,4 azalışla 1.238 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.030 lira, Cumhuriyet altını da 8.210 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, geçen haftayı 2.007 dolardan tamamlamasının ardından yeni haftaya yüzde 0,5 değer kaybıyla 1.997 dolardan başladı.

Analistler, ABD'de para politikalarına ilişkin belirsizliklerin arttığını belirterek, çarşamba günü ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin piyasa beklentileri üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin para politikalarına ilişkin soru işaretlerini artırdığını vurgulayan analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarına devam edebileceği endişesinin altının onsa fiyatını baskıladığını söyledi.

Analistler, para piyasalarında Fed'in gelecek ay yüzde 64 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü belirtti.

Bugün, ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 1.238 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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