Altının gram fiyatı 1.246 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gram fiyatı 1.246 lira seviyesinden işlem görüyor

20.04.2023 11:07
Altının gram fiyatı 1.246 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.246 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.246 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,52 azalışla 1.244 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,16 artarak 1.246 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.040 lira, Cumhuriyet altını da 8.270 liradan satılıyor.

Analistler, küresel bazda merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatında oynaklığı artırdığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılmaya başlanırken, temmuz toplantısına ilişkin belirsizlikler güçlendi. Buna göre, Banka'nın temmuzda yüzde 61 ihtimalle politika faizini sabit bırakması beklenirken, 25 baz puan daha faiz artırabileceğine yönelik ihtimaller yüzde 30 seviyesine çıktı.

Dün Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bu ayki toplantıda getiri eğrisine yönelik düzenlemelere gideceği ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yıl sonuna kadar 3 faiz artışı yapacağının fiyatlanmaya başlamasıyla tahvil piyasaları ve emtia fiyatlarında oynaklık arttı.

Altının ons fiyatı, dün 1.969 dolarla 3 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeye inmesinin ardından kayıplarını kısmen telafi ederek günü 1.995 dolardan tamamladı. Şu sıralarda ise altının ons fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.997 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB toplantı tutanakları ve ABD'de ikinci el konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Merkez Bankası, Cumhuriyet, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 1.246 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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