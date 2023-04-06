Altın düne göre düştü! 1.248 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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Altın düne göre düştü! 1.248 liradan işlem görüyor

06.04.2023 12:18

Dünkü sıçramanın ardından ne olacağı merakla beklenen altının gram fiyatı belli oldu. 1.254 liraya kadar çıkarak yeni zirvesini yaratan altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 1.248 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.050 lira, Cumhuriyet altını da 8.290 liradan satılıyor.

Dün dolar kuruna paralel değer kazanan altının gram fiyatı, yüzde 0,1 artarak günü 1.250 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla yüzde 0,16 değer kaybederek 1.248 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.050 lira, Cumhuriyet altını da 8.290 liradan satılıyor. Dün 2.032 dolarla 9 Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesini test eden altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 2.016 dolardan alıcı buluyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanan verilerde iş gücü piyasasının yavaşladığına ilişkin işaretlerin yoğunlaştığını belirterek, bu durumun piyasalarda ABD ekonomisinin resesyona girebileceği endişesini güçlendirdiğini kaydetti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yüzde 55 ihtimalle faiz artışlarını sonlandıracağı öngörüsünün öne çıktığını hatırlatan analistler, söz konusu gelişmelerin güvenli liman varlıklara olan talebi artırdığını söyledi.

Analistler, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ekonomideki gidişata ilişkin resmi daha da netleştirmesinin beklendiğini aktararak, veri sonrası varlık fiyatlarında oynaklığın artmasının olası olduğunu belirtti. Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.050 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın düne göre düştü! 1.248 liradan işlem görüyor - Son Dakika


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