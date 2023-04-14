Altın yine rekor kırdı! Gram fiyatı 1.266 lira seviyesinden satılıyor - Son Dakika
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Altın yine rekor kırdı! Gram fiyatı 1.266 lira seviyesinden satılıyor

14.04.2023 13:08

Açıklanan ABD enflasyon verileri ile altın fiyatları hızla arttı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasından sonra 1.266 lira seviyesinden satılıyor. Dün, altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 1,4 yükselişle 1.269 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1.270 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.080 lira, Cumhuriyet altını da 8.430 liradan satılıyor.

MART 2022'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Dün, 2.048,7 dolarla 22 Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2.039 dolardan alıcı buluyor.

VERİLER YATIRIMCILARI RAHATLATTI

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin yatırımcıları nispeten rahatlattığını kaydederek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek toplantıda da 25 baz puan faiz artırdıktan sonra şahin politikalarına son vereceği öngörüsünün güçlendiğini bildirdi.

DOLARDAKİ DÜŞÜŞ ALTININ ONS FİYATINI DESTEKLİYOR

Söz konusu gelişmelerle doların dünya genelinde diğer para birimleri karşısında gerilediğini ve dolar endeksinin 100,8'le yaklaşık son 1 yılın en düşük seviyesine indiğini belirten analistler, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

VERİLER TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugün ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi, kapasite kullanımı ve Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.020 doların destek, 2.070 doların ise direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın yine rekor kırdı! Gram fiyatı 1.266 lira seviyesinden satılıyor - Son Dakika


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