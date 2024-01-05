 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gram altın 1.960 liradan satılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gram altın 1.960 liradan satılıyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1960 lira seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın 3 bin 280 liradan, cumhuriyet altını ise 13 bin 370 liradan satılıyor.

05.01.2024 - 10:41,  Güncelleme: 11:02
Abone Ol

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1960 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 280 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 370 liradan satılıyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Dün yatay seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 1955 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1960 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 280 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 370 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da yüzde 0,1 artışla 2 bin 45 dolar seviyesinde dengelendi.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin emtia fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrildiğini bildirdi. Dün ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret etmesinin ardından, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mart toplantısında faiz indirimlerine başlama ihtimali hafta başına göre 20 baz puan azalarak yüzde 65'e geriledi.

Öte yandan, bugün ABD'de açıklanacak verilerin ardından iş gücü piyasasının durumuna ilişkin daha fazla bilgi sağlanacağını dile getiren analistler, verinin açıklanmasıyla birlikte piyasalarda oynaklığın artabileceğini belirtti. Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 50 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 40 ve 2 bin 30 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Gram altın 1.960 liradan satılıyor
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Necati Kaya: Palavracı yalakalar. Kuyumcularda bile satış 2020 tl,satış 2100 tl. Kime nasıl yaranacağınızı bilemiyorsunuz. Yanıtla 2 0
  • Serkan Basar: geçen sene bu gün 1118 tl idi bu rakam ülkenin bir yılda nereye geldiğinin küçük bir örneği :) Yanıtla 0 0

Amerika Birleşik Devletleri, Banka, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram altın 1.960 liradan satılıyor - Son Dakika


11:00
CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59
Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:41
Gram altın 1.960 liradan satılıyor Gram altın 1.960 liradan satılıyor
10:37
Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek
10:33
Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar
10:26
150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı 150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı
10:20
Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı
09:56
Çete üyesine işkence yapıp tahta kaşıkla cinsel saldırıda bulunan 6 kişiye 203 yıl hapis istemi Çete üyesine işkence yapıp tahta kaşıkla cinsel saldırıda bulunan 6 kişiye 203 yıl hapis istemi

Son Dakika
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:41 Gram altın 1.960 liradan satılıyor
10:37 Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek
10:33 Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar
10:26 150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı
10:20 Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı
09:56 Çete üyesine işkence yapıp tahta kaşıkla cinsel saldırıda bulunan 6 kişiye 203 yıl hapis istemi
09:51 Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor
09:28 Usta Oyuncu Ayla Algan'ın 2024 Yılı İçin Çektiği Video Ortaya Çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 11:24:57. #1.12#
SON DAKİKA: Gram altın 1.960 liradan satılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement