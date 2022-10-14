Yükselişe geçen gram altın 995 liradan satılıyor

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Analistler, İngiltere Merkez Bankası 'nın (BoE) bugün sona eren tahvil alım programını uzatıp uzatmayacağına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü anımsatarak, gözlerin Banka'dan gelebilecek olası açıklamada olacağını kaydetti. Bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 ve 1.630 doların destek, 1.680 ve 1.700 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.597 lira, Cumhuriyet altını da 6.634 liradan satılıyor. Dün ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde artmasının ardından günü yüzde 0,4 azalışla 1.666 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda yatay seyrediyor.

Kaynak: AA

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