Yükselişe geçen gram altın 995 liradan satılıyor - Son Dakika
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Yükselişe geçen gram altın 995 liradan satılıyor

14.10.2022 11:08

Haftanın son gününe yükselişle başlayan gram altın 995 liradan alıcı bulurken çeyrek altın 1597, cumhuriyet altını ise 6634 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla 994 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 995 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.597 lira, Cumhuriyet altını da 6.634 liradan satılıyor. Dün ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde artmasının ardından günü yüzde 0,4 azalışla 1.666 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda yatay seyrediyor.

KASIM AYINDA ABD'NİN FAİZ YÜKSELTMESİ BEKLENİYOR

Analistler, tahvil piyasasının görece rahatlaması ile altının ons fiyatının dar bant içindeki dalgalı seyrini sürdürdüğünü bildirdi. Para piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 98'e yükseldiğini aktaran analistler, 100 baz puanlık artırım beklentilerinin de fiyatlamalara girdiğini dile getirdi.

Analistler, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bugün sona eren tahvil alım programını uzatıp uzatmayacağına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü anımsatarak, gözlerin Banka'dan gelebilecek olası açıklamada olacağını kaydetti.
Bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 ve 1.630 doların destek, 1.680 ve 1.700 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yükselişe geçen gram altın 995 liradan satılıyor - Son Dakika

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