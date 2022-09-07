Gram altın fiyatı düşüyor! İşte çeyrek ve cumhuriyet altınında son durum - Son Dakika
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Gram altın fiyatı düşüyor! İşte çeyrek ve cumhuriyet altınında son durum

07.09.2022 10:58

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 997 lira seviyesinde satılırken aynı dakikalarda çeyrek altın 1.597 lira, cumhuriyet altını da 6.741 liradan işlem görüyor. Analistler, ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarınki konuşması ve ECB'nin faiz kararı sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla 997 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 997 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.597 lira, Cumhuriyet altını da 6.741 liradan satılıyor.

Dolar endeksinin 20 yılın en yükseğini görmesinin ardından altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1.699,4 dolardan işlem görüyor. Analistler, dünya genelindeki enerji krizi ve resesyon endişelerinin yanı sıra ABD başta olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırıcı tedbirlere devam edeceği yönündeki beklentilerin altın fiyatlarını baskıladığını söyledi.

PİYASALARDA SON DURUM

Para piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayki toplantılarında 75 baz puan faiz artıracağına yönelik fiyatlamaların güçlü kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, yarın Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve ECB'nin faiz kararı sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de dış ticaret açığı ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu ve Fed üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.680 ve 1.660 doların destek, 1.720 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

YORUMLAR
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Dolar/TL, 18,23 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, 18,23 seviyesinden işlem görüyor Gram altın 1000 liranın altına geriledi Gram altın 1000 liranın altına geriledi
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gram altın fiyatı düşüyor! İşte çeyrek ve cumhuriyet altınında son durum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gram altın fiyatı düşüyor! İşte çeyrek ve cumhuriyet altınında son durum - Son Dakika
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