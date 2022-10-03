Gram altın 993 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika
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Gram altın 993 lira seviyesinden alıcı buluyor

03.10.2022 10:56

Haftaya yükselişle başlayan gram altın 993 lira seviyesinden alıcı buluyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1663 dolardan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 993 lira seviyesinde işlem görüyor. Geçen haftanın son işlem gününde, yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 987 liradan tamamladı.

ONS ALTININ FİYATI YÜZDE 0,2 ARTTI

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 993 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.630 lira, Cumhuriyet altını da 6.655 liradan satılıyor.

Cuma günü yatay seyirle günü 1.660 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 1.663 dolardan işlem görüyor.

PİYASA OYNAKLIĞI DEVAM EDECEK

Analistler, yüksek enflasyon ve faiz ortamının küresel ekonomide toparlanmayı geciktireceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, piyasalardaki oynaklığın devam ettiğini kaydetti. Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, düzenli olarak yapılan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yönetim kurulu toplantısından gelebilecek haberlerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 ve 1.620 doların destek, 1.680 ve 1700 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. Öte yandan, yurt içinde açıklanan verilere göre, eylülde enflasyon aylık yüzde 3,08 ve yıllık yüzde 83,45 ile beklentilerin altında kaldı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram altın 993 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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