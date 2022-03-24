Altının gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 24 Mart güncel altın fiyatları - Son Dakika
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Altının gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 24 Mart güncel altın fiyatları

24.03.2022 08:19
Altının gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 24 Mart güncel altın fiyatları

Altın fiyatları 24 Mart Perşembe günü en çok merak edilip araştırılan veriler arasında ilk sırlarda yer alıyor. İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları, Fed yetkililerinin faizlerin beklenenden daha hızlı yükseltilebileceğine işaret eden açıklamalarının risk iştahı üzerinde baskı oluşturmasına rağmen, Ukrayna krizine dair endişelerin güvenli liman olarak görülen altının çekiciliğini artırmasıyla değerini korudu.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 22 Mart güncel altın fiyatları

Gram altın alış: 923,8

Gram altın satış: 924,5

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Altının gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 22 Mart güncel altın fiyatları

Çeyrek altın alış: 1.478,6

Çeyrek altın satış: 1.515,6

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Altının gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 22 Mart güncel altın fiyatları

Yarım altın alış: 2.957,3

Yarım altın satış: 3.031,2

YORUMLAR
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Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 24 Mart güncel altın fiyatları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 24 Mart güncel altın fiyatları - Son Dakika
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