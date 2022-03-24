Altının gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 24 Mart güncel altın fiyatları - Son Dakika

Altın fiyatları, Fed yetkililerinin faizlerin beklenenden daha hızlı yükseltilebileceğine işaret eden açıklamalarının risk iştahı üzerinde baskı oluşturmasına rağmen, Ukrayna krizine dair endişelerin güvenli liman olarak görülen altının çekiciliğini artırmasıyla değerini korudu.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 923,8

Gram altın satış: 924,5

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.478,6

Çeyrek altın satış: 1.515,6

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.957,3

Yarım altın satış: 3.031,2