Altın fiyatları, Fed yetkililerinin faizlerin beklenenden daha hızlı yükseltilebileceğine işaret eden açıklamalarının risk iştahı üzerinde baskı oluşturmasına rağmen, Ukrayna krizine dair endişelerin güvenli liman olarak görülen altının çekiciliğini artırmasıyla değerini korudu.
Gram altın alış: 923,8
Gram altın satış: 924,5
Çeyrek altın alış: 1.478,6
Çeyrek altın satış: 1.515,6
Yarım altın alış: 2.957,3
Yarım altın satış: 3.031,2
Son Dakika › Ekonomi › Altının gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 24 Mart güncel altın fiyatları - Son Dakika