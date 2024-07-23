Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum - Son Dakika
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Ekonomi

Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum

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Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin 536 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel 2 bin 522 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,60 altında 2 bin 534 liradan tamamladı. Dün düşüş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL ise günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 32,9105'ten tamamladı.

23.07.2024 10:49  Güncelleme: 11:17
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Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin 536 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel 2 bin 522 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,60 altında 2 bin 534 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 2 bin 536 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 230 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 852 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,16 altında 2 bin 397 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 2 bin 394 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'deki seçim sürecine ilişkin gelişmelerin küresel piyasalardaki belirsizliği artırdığını belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi. Eski Başkan Donald Trump'ın başkan seçilmesi halinde ticaret savaşlarının yeniden başlayabileceği endişesinin yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkilediğini analistler, bu durumun emtia ve tahvil piyasaları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi. Analistler, bugün ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 390 dolar seviyesinin destek, 2 bin 430 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

DOLARDA SON DURUM NE?

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,9480'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 35,8870, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 42,6150'den satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 104,3 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'deki başkanlık seçimlerinin getirdiği belirsizlikle varlık fiyatlarının karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün gözlerin, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi. Para politikası metninden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği ifade edilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini sabit bırakacağını öngördü.

Kaynak: AA

Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum - Son Dakika

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