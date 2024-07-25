Altının gramı düşüşle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Altının gramı düşüşle başladı

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 510 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,66 azalışla 2 bin 528 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 azalışla 2 bin 510 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 180 liradan ve Cumhuriyet altını 16 bin 660 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,51 altında 2 bin 397 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,3 azalışla 2 bin 367 dolardan işlem görüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında gelecek hafta politika faizini son kez sabit bırakması beklenirken, yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapacağı yönündeki fiyatlamalar günden güne güçlenmeye devam ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonunda politika faizinin yüzde 55 ihtimalle yüzde 4,50-4,75 aralığında, yüzde 36 ihtimalle 4,75-5,00 aralığında olacağı öngörülüyor. Analistler, siyasi taraftaki gelişmeler ile makroekonomik verilerin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, gelecek olası haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini ifade etti. Bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 360 dolar seviyesinin destek, 2 bin 400 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

25.07.2024 10:29
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Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 510 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,66 azalışla 2 bin 528 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 azalışla 2 bin 510 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 180 liradan ve Cumhuriyet altını 16 bin 660 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,51 altında 2 bin 397 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,3 azalışla 2 bin 367 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında gelecek hafta politika faizini son kez sabit bırakması beklenirken, yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapacağı yönündeki fiyatlamalar günden güne güçlenmeye devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonunda politika faizinin yüzde 55 ihtimalle yüzde 4,50-4,75 aralığında, yüzde 36 ihtimalle 4,75-5,00 aralığında olacağı öngörülüyor. Analistler, siyasi taraftaki gelişmeler ile makroekonomik verilerin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, gelecek olası haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 360 dolar seviyesinin destek, 2 bin 400 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Cumhuriyet Altını, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gramı düşüşle başladı - Son Dakika

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