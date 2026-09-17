Altının kilogram fiyatı günü 6 milyon 821 bin 700 liradan tamamladı - Son Dakika
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Altının kilogram fiyatı günü 6 milyon 821 bin 700 liradan tamamladı

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,7 artışla 6 milyon 821 bin 700 liradan kapattı. Altında toplam işlem hacmi 4 milyar 446 milyon 272 bin 714,30 lira, işlem miktarı ise 658,69 kilogram oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 821 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 725 bin lira, en yüksek 6 milyon 824 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 artışla 6 milyon 821 bin 700 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 777 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 446 milyon 272 bin 714,30 lira, işlem miktarı ise 658,69 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 458 milyon 202 bin 950,14 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Albayrak Döviz ve Altın Yetkili Müessese, BLZ Kıymetli Madenler ile QNB Bank olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.777.000,004.339,30
En Düşük6.725.000,004.295,00
En Yüksek6.824.300,004.360,00
Kapanış6.821.700,004.359,00
Ağırlıklı Ortalama6.755.204,924.321,29
Toplam İşlem Hacmi (TL)4.446.272.714,30

Toplam İşlem Miktarı (Kg)658,69

Toplam İşlem Adedi53

Kaynak: AA
Borsa İstanbulEkonomiFinansKMTPSon Dakika

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