Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 797 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 793 bin 930 lira, en yüksek ise 802 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 düşerek 797 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 112 milyon 844 bin 87,11 lira, işlem miktarı ise 140,16 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 112 milyon 844 bin 87,11 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Akbank, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: