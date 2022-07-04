Altının kilogramı 969 bin liraya yükseldi - Son Dakika
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Altının kilogramı 969 bin liraya yükseldi

04.07.2022 16:30
Altının kilogramı 969 bin liraya yükseldi

?Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 969 bin liraya yükseldi.

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 969 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 969 bin lira, en yüksek 986 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 969 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 466 milyon 306 bin 728,36 lira, işlem miktarı ise 1.509,52 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 502 milyon 894 bin 781,07 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış965.000,001.800,55
En Düşük969.000,001.795,00
En Yüksek986.000,001.820,40
Kapanış969.000,001.820,40
Ağırlıklı Ortalama970.817,751.807,39
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.466.306.728,36

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.509,52

Toplam İşlem Adedi27

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 969 bin liraya yükseldi - Son Dakika

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