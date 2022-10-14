Altının kilogramı 982 bin liraya geriledi - Son Dakika
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Altının kilogramı 982 bin liraya geriledi

14.10.2022 17:48
Altının kilogramı 982 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 982 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 982 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 982 bin lira, en yüksek 1 milyon 12 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,6 düşerek 982 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 41 milyon 903 bin 789,14 lira, işlem miktarı ise 3.144,65 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 156 milyon 659 bin 988,62 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatçı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.008.000,001.665,30
En Düşük982.000,001.639,00
En Yüksek1.012.000,001.682,00
Kapanış982.000,001.639,00
Ağırlıklı Ortalama991.911,231.659,37
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.041.903.789,14

Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.144,65

Toplam İşlem Adedi93

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 982 bin liraya geriledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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