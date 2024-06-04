Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstiklal İlkokulu öğrencilerine sebze fideleri dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstiklal İlkokulu öğrencilerine sebze fideleri dağıttı

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çocukların aidiyet duygusu ve koruma bilincini geliştirmek amacıyla ürettiği sebze fidelerini İstiklal İlkokulu öğrencilerine dağıttı.

04.06.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce üretimi yapılan sebze fidelerinin İstiklal İlkokulu öğrencilerine dağıtımı gerçekleştirildi.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çocukların aidiyet duygusu ve koruma bilincini geliştirmek amacıyla üretilen sebze fideleri, İstiklal İlkokulu bahçesinde öğrencilerine dağıtıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Altıntaş, Tarım, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstiklal İlkokulu öğrencilerine sebze fideleri dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 İngiltere’yi sarsan kanlı hesaplaşmanın arkasından 2 Türk çetesi çıktı İngiltere'yi sarsan kanlı hesaplaşmanın arkasından 2 Türk çetesi çıktı
12:50 Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen’in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen'in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti
11:12 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
12:15 Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil
12:03 Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol İşte Güniz Akkuş’un bilinmeyenleri Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol! İşte Güniz Akkuş'un bilinmeyenleri
12:03 Erden Timur, ’’Icardi ayrılacak’’ iddialarına son noktayı koydu Erden Timur, ''Icardi ayrılacak'' iddialarına son noktayı koydu
11:53 Annesi ölen Sagopa Kajmer’e eski eşi Kolera’dan zehir zemberek sözler Annesi ölen Sagopa Kajmer'e eski eşi Kolera'dan zehir zemberek sözler
11:29 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 13:29:37. #1.11#
SON DAKİKA: Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstiklal İlkokulu öğrencilerine sebze fideleri dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement