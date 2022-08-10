Projenin içerisinde ise 380 dönümlük alan üzerine kurulacak Ferhat ile Şirin tanıtım alanı, araç yolu, büfeler, amfi tiyatro, çocuk oyun alanları, kır lokantası, kır kahvesi, seyir terasları, otopark, süs havuzları ve yaya gezinti yolları yer alıyor. - AMASYA

Belediye açık otoparkından başlayıp Ferhat Dağı zirvesinde son bulacak bin553 metre uzunluğunda yapılacak teleferik sistemi gondol tip olup 8 kişilik tasarlanmış panoramik görünüm, 22 adet kabin ve saatte bin kişi taşıma özelliğine sahip.

Kaynak: İHA

Amasya Belediyesi, Mehmet Sarı, Amasya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Amasya haber | Amasya'ya teleferik için geri sayım başladı - Son Dakika

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