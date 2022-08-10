Amasya haber | Amasya'ya teleferik için geri sayım başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Amasya haber | Amasya'ya teleferik için geri sayım başladı

10.08.2022 16:15
Amasya haber | Amasya'ya teleferik için geri sayım başladı

Amasya haberi... Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın çabaları sonucu hayata geçirilecek teleferik projesi için geri sayım başladı.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın çabaları sonucu hayata geçirilecek teleferik projesi için geri sayım başladı.

Amasya Belediyesi ekipleri, turizm potansiyeline güç katacak tarihi şehrin panoramik seyredilebileceği Ferhat Tepesi'ne ulaşımın hede'endiği projenin uygulanacağı alanı hazır hale getirdi. Projenin yakın zamanda ihaleye çıkması bekleniyor.

Belediye açık otoparkından başlayıp Ferhat Dağı zirvesinde son bulacak bin553 metre uzunluğunda yapılacak teleferik sistemi gondol tip olup 8 kişilik tasarlanmış panoramik görünüm, 22 adet kabin ve saatte bin kişi taşıma özelliğine sahip.

Projenin içerisinde ise 380 dönümlük alan üzerine kurulacak Ferhat ile Şirin tanıtım alanı, araç yolu, büfeler, amfi tiyatro, çocuk oyun alanları, kır lokantası, kır kahvesi, seyir terasları, otopark, süs havuzları ve yaya gezinti yolları yer alıyor. - AMASYA

YORUMLAR
500
Evinde uçak yapıyor, Almanya'dan bile sipariş aldı Evinde uçak yapıyor, Almanya'dan bile sipariş aldı Sulama kanalına düşen karacayı vatandaşlar çıkardı Sulama kanalına düşen karacayı vatandaşlar çıkardı
Kaynak: İHA

Amasya Belediyesi, Mehmet Sarı, Amasya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Amasya haber | Amasya'ya teleferik için geri sayım başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:11 Şarkıcı Yeliz, 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu
16:11 Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu
15:41 Başına 2500 dolar ödül veriliyor! Üniversiteliler, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalamayı başardı
15:40 ABD'de enflasyon rakamları temmuz ayında yüzde 8,5'e geriledi
15:37 Amerikalı kadın turist, Fransa'da girdiği umumi tuvalette tecavüze uğradı! Ülkede kaçak yaşadığı tespit edilen zanlı yakalandı
15:37 Fenerbahçe forvet transferinde tanıdık bir ismi gündeme aldı: Michy Batshuayi
16:08 Suudi Arabistan'ın Mısır Büyükelçisi konferansta konuşma yaparken yaşamını yitirdi
15:18 Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
14:49 AFAD'dan İstanbullulara kuvvetli yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun
14:47 Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 16:20:19. #1.11#
SON DAKİKA: Amasya haber | Amasya'ya teleferik için geri sayım başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement