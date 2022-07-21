Amasya kirazına coğrafi işaret - Son Dakika
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Amasya kirazına coğrafi işaret

21.07.2022 21:18
Amasya kirazına coğrafi işaret

Amasya'nın kendine has aromasıyla iç ve dış pazarlarda tercih edilen lezzetlerinden Amasya kirazı coğrafi işaretle tescillendi.

Amasya'nın kendine has aromasıyla iç ve dış pazarlarda tercih edilen lezzetlerinden Amasya kirazı coğrafi işaretle tescillendi.

Kiraz üretiminde 7. sırada bulunan Amasya'nın bu alanda iddialı olduğunu belirten Vali Mustafa Masatlı, "Amasya kirazı, kendine has aroması ve lezzetiyle, iç ve dış pazarlarda tercih edilen bir üründür" dedi.

Üreticilere 40 bin adet kiraz fidanı desteği sağladıkları geçen yıl yaklaşık 41 bin tonluk kiraz üretiminin yapıldığını hatırlatan Vali Masatlı, verimli geçen bu yıl da 45 bin ton civarında rekolte beklediklerini söyledi.

2020 yılında 4 olan coğrafi işaretli ürün sayısının öncülük ettikleri çalışmalar sonucu Amasya kirazıyla birlikte 12'ye yükseldiğine işaret eden Masatlı, bu noktadan sonra üreticilere düşen görevin kaliteli kiraz üretimini artırmak ve tarımsal üretime üst seviyede katkı sunmak olduğunu vurguladı.

Amasya kirazının tescil belgesi, meyve diyarı olarak bilinen Ziyaret beldesinin Belediye Başkanı Mehmet Uyanık'a verildi. Programa, AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoban, YHKB Müdürü Mustafa Örgüt, protokol üyeleri ve davetliler katıldı. - AMASYA

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Amasya Valisi Masatlı: 'Yeni projelerle toprağı suyla buluşturmaya devam ediyoruz' Amasya Valisi Masatlı: 'Yeni projelerle toprağı suyla buluşturmaya devam ediyoruz'
Kaynak: İHA

Mustafa Masatlı, Amasya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Amasya kirazına coğrafi işaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya kirazına coğrafi işaret - Son Dakika
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