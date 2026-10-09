Amasya TSO\'da başkanlık yarışını Nureddin Güçyetmez 19 oyla kazandı

Amasya TSO'da başkanlık yarışını Nureddin Güçyetmez 19 oyla kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya TSO yönetim kurulu başkanlığı seçiminde 19 oy toplayan Nureddin Güçyetmez başkan oldu; önceki başkan Murat Kırlangıç 14 oyda kaldı. Meclis üyelerine teşekkür eden Güçyetmez, "Birlik, beraberlik içerisinde Amasya'da güzel şeyler başaracağız" dedi.
Amasya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) yeni başkanı Nureddin Güçyetmez oldu.
Meslek komiteleri temsilcilerinin belirlenmesi sonrası yönetim kurulu başkanlığı seçiminde Nureddin Güçyetmez 19 oy aldı, önceki başkan Murat Kırlangıç ise 14 oyda kaldı.
Meclis üyelerine teşekkür eden Güçyetmez, "Birlik, beraberlik içerisinde Amasya'da güzel şeyler başaracağız" dedi.
Kaynak: İHA
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