Amik Ovası'nda etkili olan yağışlar çiftçiye can suyu oldu

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden biri olan Hatay'da son dönemlerde etkili olan yağışlar, Amik Ovası'nda çiftçiyi mutlu etti, başta buğday olmak üzere bir çok üründe verim ve rekolte beklentisini artırdı.

Türkiye genelinde etkili olan kar ve yağmur, bazı bölgelerde yaşamı olumsuz etkilerken Hatay'daki çiftçilere umut oldu.

Bölgede bu ay boyunca aralıklarla görülen yağışlar barajları doldururken, Amik Ovası'nda başta hububat ve pamuk olmak üzere diğer tarımsal ürünlerde yüksek verim ve rekolte artışı ön görülüyor.

Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Okay, AA muhabirine, bu yıl yağışların istenilen gibi gerçekleşmesiyle çiftçinin daha mutlu olduğunu söyledi.

Okay, Hatay'da 2021 yılında kısmen yaşanan kuraklığın yerini bu sene bolluğun ve bereketin almasını beklediklerini kaydetti.

Yağışların Amik Ovası'nda özellikle yeraltı sularının beslenmesi için önemli olduğunun altını çizen Okay, şöyle devam etti:

"Geçen sene 52 ilimizde maalesef istenmeyen bir kuraklık yaşandı. Bu da başta buğday olmak üzere hububat ve bakliyatta ciddi anlamda rekoltede kayıp yaşattı. Tabii bu ülkemiz için istenen bir durum değil. Ama çok şükür geçen sene ilimiz bu kuraklığı hafif bir şekilde atlattı. Korktuğumuz rekolte kayıplarını çok fazla yaşamadık. Bu sene beklediğimiz yağışlar çok güzel seyrinde devam etti. Barajlarımızın doluluk oranı arttı. Amik Ovası'nda yeraltı kaynaklarındaki su seviyelerinin yükselmesine de imkan tanıdı. Şu anda Amik Ovası'nda buğday ekilişi mevcut. Bu sene inşallah buğday rekoltesinde yüksek bir beklentimiz var. İnşallah beklentimiz çıkacaktır."

Barajdaki doluluk oranları sevindirici

Okay, yağışların Amik Ovası'nın sulanmasında önemli bir yere sahip olan Tahtaköprü ve Yarseli barajlarındaki su seviyesini de artırmaya başladığını belirtti.

Suyun çiftçi için bereket anlamına geldiğini aktaran Okay, "Şu anda Tahtaköprü Barajı'nda 75 milyon metreküp su var. Yarseli Barajı'nda da 17-18 milyon metreküp su olduğunu öğrendik. Bu rakamlar şu an için az ama daha yolun başındayız. Yağışlar devam ediyor. Antakya'da nisan ayında kuvvetli yağışlar olur. O yağışları da bekliyoruz. Dağdaki karlarımız kısmen erimeye başladı. Bu yıl Tahtaköprü Barajı'nda beklentimiz 170-180 milyon metreküp su olması, Yarseli Barajı'nda da 55 milyon metreküp suya çıkmasıdır." diye konuştu.

"Ürünlerimiz canlanarak yeşillendi"

Ovada buğday eken Abdullah Yurtgezen, yağışların bu sene istedikleri gibi gerçekleştiğini ve bu durumun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Bu yıl ürünlerinden artış beklediklerini belirten Yurtgezen, "Allah'a şükür bu yıl yağışlar iyi oldu. Buğdayımız canlandı ve barajlar da doldu. Çiftçi olarak bu sene kıştan memnunuz." dedi.

Çiftçi Musa Gök de geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle barajların tam olarak dolmadığını ve arazilerini kuyulardan sulamaya çalıştıklarını anlattı.

Tarlalarını kuyulardan aldıkları suyla sulamanın kendilerine ayrı bir maliyet getirdiğini dile getiren Gök, "Geçen yıl suyumuz azdı ve kuyulardan çekiyorduk. Şimdi barajdan suyumuzu alıyoruz. Hamdolsun bu kış yağışlar iyiydi. Barajlardan suyumuzu da alarak tasarruf ettik. Ürünlerimiz canlanarak yeşillendi. Bu seneden çok memnunuz. İnşallah yağışlar böyle devam ederse buğdayımızdaki rekolte de artacak." değerlendirmesinde bulundu.