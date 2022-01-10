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Anadolu Isuzu'dan İsrail pazarına 48 otobüs ve midibüs teslimatı - Son Dakika

Anadolu Isuzu'dan İsrail pazarına 48 otobüs ve midibüs teslimatı

10.01.2022 12:50
Anadolu Isuzu'dan İsrail pazarına 48 otobüs ve midibüs teslimatı

Anadolu Isuzu, Orta Doğu'nun toplu taşımacılıkta önde gelen ülkelerinden İsrail'e 48 adet otobüs ve midibüs teslimatı yaptı.

Anadolu Isuzu, Orta Doğu'nun toplu taşımacılıkta önde gelen ülkelerinden İsrail'e 48 adet otobüs ve midibüs teslimatı yaptı.

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, İsrail'de faaliyet gösteren Metropolin, Electra Afikim, Electra Afikim 2021, Kavim ulaşım operatörlerine 38'i Citiport, 3'ü Novociti Life, 7'si NovoUltra Nees olmak üzere toplam 48 aracın teslimatı gerçekleştirildi.

Online teslimat törenine Anadolu Isuzu'nun İsrail ülke distribütörü Universal Trucks Israel LTD'nin (UTI) yanı sıra ulaşım operatörleri Metropolin, Electra Afikim, Electra Afikim 2021 ve Kavim şirketlerinin yöneticileri ile Anadolu Isuzu üst düzey yöneticileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörü Hakan Kefoğlu, Anadolu Isuzu olarak şirket hedefleri doğrultusunda yurt dışı pazarlardaki iddialarını 2022 yılında da sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Modern ulaşım sektörünün güncel talep ve ihtiyaçlarını dikkate alarak AR-GE merkezimizin yerli tasarım ve üretim yetkinlikleri ile ülkemizde ürettiğimiz Citiport, Novociti Life ve NovoUltra modelleri tüm dünyada büyük ilgi görmeye devam ediyor. Yüksek teknolojik standartlara sahip bir pazar olan İsrail'e yaptığımız satışlar da bizim için önemli bir uluslararası referans niteliğinde. Yurt dışı pazarlardaki konumumuzu 2022 yılında daha da güçlendirmeye, yeni pazarlara açılmaya ve ihracat rakamlarımızı artırmaya devam edeceğiz."

Modern ulaşım ihtiyaçlarına akılcı çözüm

Anadolu Isuzu'nun zamanında teslim ettiği Citiport, Novociti Life ve NovoUltra modelleri, engelliler için ek özellikler de dahil olmak üzere yolcuların konfor ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt verecek biçimde tasarlandı.

Citiport, güçlü ve çevreci motoru, alçak taban platformu, geniş ve ferah iç düzeni, şasi yana yatma sistemi ve aracın erişilebilirliğini artıran ve tüm yolcular için engelsiz bir yolculuk sağlayan tekerlekli sandalye rampası ile modern bir toplu ulaşım çözümü olarak tercih ediliyor. Citiport, toplu taşıma alanında faaliyet gösteren müşterilerine düşük yakıt tüketimi, yüksek yolcu kapasitesi, uzun bakım periyotları gibi avantajları bir arada sunuyor.

Isuzu Novociti Life serisi de üstün motor teknolojisi, yüksek enerji verimliliği ve düşük yakıt tüketimi sağlarken, modern kentlerin titiz normlarını başarıyla karşılıyor. Ulaşımda büyük ve orta büyüklükteki otobüsler yerine küçük boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı şehirleri de hedefleyen Novociti Life serisi, alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun sosyal hayata daha fazla katılımını da destekliyor. Anadolu Isuzu'nun 27 ve 29 koltuk seçenekleriyle sınıfının lider modeli olan NovoUltra serisi, yolcu taşımacılığına farklı bir boyut getiriyor.

İşletmecilerin yatırım ve işletim maliyetlerini önemli ölçüde düşüren Citiport, Novociti Life ve NovoUltra serisi araçlar, dayanıklı ve yüksek performanslı motorları, gelişmiş konfor ve güvenlik özelliklerinin yanı sıra yüksek çeviklik ve manevra kabiliyetleri ile de belediyeler ve ulaşım operatörleri tarafından tercih ediliyor.

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Togo Cumhuriyeti, Midibüs, İsrail, Isuzu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Anadolu Isuzu'dan İsrail pazarına 48 otobüs ve midibüs teslimatı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Anadolu Isuzu'dan İsrail pazarına 48 otobüs ve midibüs teslimatı - Son Dakika
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