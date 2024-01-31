Anadolu Otoyolu\'ndaki Kurtköy hizmet tesisinin kiralama ihalesi 22 Şubat\'ta yapılacak

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu Kurtköy B Tipi Otoyol Hizmet Tesisinin 10 yıllığına kiralanması amacıyla açtığı ihaleyi 22 Şubat'ta gerçekleştirecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, İstanbul'un Tuzla ilçesindeki "Anadolu Otoyolu Kurtköy B Tipi Otoyol Hizmet Tesisinin (Çift Taraflı) Aynı Amaçla Kullanılmak Üzere 10 Yıl Süreyle Kiralanması İşi" için ihale yapılacak.

Geçici teminat bedelinin, tahmini yıllık kira bedelinin yüzde 3'ü olan 2 milyon 100 bin lira olarak belirlendiği ihalenin, ilk yıl kira bedelinin KDV ve damga vergisi hariç 70 milyon lira olması öngörülüyor.

Şartnamesi, Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığından 5 Şubat itibarıyla 30 bin lira karşılığında temin edilebileceği ihale, 22 Şubat saat 10.00'da Karayolları Genel Müdürlüğünde yapılacak.