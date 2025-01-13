ANFAŞ'tan 2025 Fuarı Hazırlıkları - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ANFAŞ'tan 2025 Fuarı Hazırlıkları

ANFAŞ\'tan 2025 Fuarı Hazırlıkları

ANFAŞ, 31. FoodProduct Fuarı için hazırlıkları tamamladı, 28-31 Ocak'ta düzenlenecek.

13.01.2025 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANFAŞ Yönetim Kurulu, 2025 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, "FoodProduct Fuarı'nı bu yıl 31'inci kez gerçekleştireceğiz. Bu fuarın hazırlıklarını tamamladık. Yeni yılda da Antalya ve ülkemize katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) Yönetim Kurulu, 2025 yılının ilk toplantısını tam kadro gerçekleştirdi. ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı'nın başkanlık ettiği toplantıya, Yönetim Kurulu üyeleri Adlıhan Dere, Cem Oğuz, Fatih Kabadayı, Ziya Özden Tezgel, Özgür Erdoğan ve Ahmet Çayır katıldı. Toplantıda 2024 yılı değerlendirilirken, 2025 yılında yapılması planlanan fuarlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda 2024 yılının ANFAŞ için başarılı bir yıl olduğu vurgulanırken, medyada çıkan olumsuz haberlerin kasıtlı olarak yayımlandığı ifade edildi. Yönetim Kurulu, kamuoyunun bu tür haberlere itibar etmediğini belirterek, yönetimin uyum içinde çalışmaya devam ettiğini ve yeni fuarların hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı.

"31. FoodProduct Fuarı'na hazırlıklar tamam"

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, 28-31 Ocak tarihlerinde düzenlenecek 31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı FoodProduct hakkında bilgi verdi.

Bıdı, fuarın hazırlıklarının tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kent ekonomisine büyük katkı sunan ANFAŞ olarak, FoodProduct Fuarı'nı bu yıl 31'inci kez gerçekleştireceğiz. Bu fuarın hazırlıklarını tamamladık. Önümüzdeki günlerde medya mensupları ile bir araya gelerek fuarın detaylarını paylaşacağız. Yeni yılda da Antalya ve ülkemize katkı sunmaya devam edeceğiz." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ANFAŞ'tan 2025 Fuarı Hazırlıkları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:46:02. #1.12#
SON DAKİKA: ANFAŞ'tan 2025 Fuarı Hazırlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.