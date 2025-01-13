ANFAŞ\'tan 2025 Fuarı Hazırlıkları

Ekonomi

ANFAŞ Yönetim Kurulu, 2025 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, "FoodProduct Fuarı'nı bu yıl 31'inci kez gerçekleştireceğiz. Bu fuarın hazırlıklarını tamamladık. Yeni yılda da Antalya ve ülkemize katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) Yönetim Kurulu, 2025 yılının ilk toplantısını tam kadro gerçekleştirdi. ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı'nın başkanlık ettiği toplantıya, Yönetim Kurulu üyeleri Adlıhan Dere, Cem Oğuz, Fatih Kabadayı, Ziya Özden Tezgel, Özgür Erdoğan ve Ahmet Çayır katıldı. Toplantıda 2024 yılı değerlendirilirken, 2025 yılında yapılması planlanan fuarlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda 2024 yılının ANFAŞ için başarılı bir yıl olduğu vurgulanırken, medyada çıkan olumsuz haberlerin kasıtlı olarak yayımlandığı ifade edildi. Yönetim Kurulu, kamuoyunun bu tür haberlere itibar etmediğini belirterek, yönetimin uyum içinde çalışmaya devam ettiğini ve yeni fuarların hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı.

"31. FoodProduct Fuarı'na hazırlıklar tamam"

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, 28-31 Ocak tarihlerinde düzenlenecek 31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı FoodProduct hakkında bilgi verdi.

Bıdı, fuarın hazırlıklarının tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kent ekonomisine büyük katkı sunan ANFAŞ olarak, FoodProduct Fuarı'nı bu yıl 31'inci kez gerçekleştireceğiz. Bu fuarın hazırlıklarını tamamladık. Önümüzdeki günlerde medya mensupları ile bir araya gelerek fuarın detaylarını paylaşacağız. Yeni yılda da Antalya ve ülkemize katkı sunmaya devam edeceğiz." - ANTALYA