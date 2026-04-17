ANFAŞ'tan BAİB'e Ziyaret - Son Dakika
ANFAŞ'tan BAİB'e Ziyaret

ANFAŞ\'tan BAİB\'e Ziyaret
17.04.2026 19:03
ANFAŞ Yönetimi, BAİB Başkanı'na hayırlı olsun ziyaretinde stratejik iş birliği konularını ele aldı.

ANFAŞ Fuarcılık Yönetimi, BAİB Başkanı Mehmet Ali Can'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak bölge ihracatının geliştirilmesi ve fuarcılığın katkısı üzerine stratejik iş birliği konularını değerlendirdi.

ANFAŞ Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Yönetim Kurulu Üyesi Melek Ercan ve Proje Müdürü Buse Özbilek; Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mehmet Ali Can ve yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Önümüzdeki döneme ilişkin stratejik iş birliği

Gerçekleşen görüşmede; bölge ihracatının sürdürülebilir büyümesi, fuarcılık faaliyetlerinin ihracata sağladığı katma değer ve önümüzdeki döneme ilişkin stratejik iş birliği alanları kapsamlı şekilde ele alındı. Ziyarette, uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artıracak ortak çalışmaların önemi vurgulandı.

ANFAŞ Yönetimi, nazik ev sahiplikleri dolayısıyla BAİB Başkanı Mehmet Ali Can ve değerli yönetimine teşekkür ederek, yeni görev dönemlerinin ülke ihracatına ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına olan inancını ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ANFAŞ'tan BAİB'e Ziyaret - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: ANFAŞ'tan BAİB'e Ziyaret - Son Dakika
