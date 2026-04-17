Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı

17.04.2026 21:04
Gülistan Doku’nun SIM kart verilerini sildiği iddiasıyla tutuklanan ihraç polis Gökhan Ertok, etkin pişmanlık talebiyle verdiği ifadede dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’i suçladı. Ertok, "Vali Tuncay Sonel ve Şükrü Eroğlu beni 'Basın üstümüze geliyor' diyerek kandırıp teknik kabiliyetimden faydalandılar, beni kullandılar" dedi. SIM kartın kendisine valinin koruması tarafından verildiğini belirten Ertok, "Mağdur edildim, hukuksuz erişim sağladığım için pişmanım" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gözü kulağı, Tunceli’de 2020 yılında kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi  Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada. Konuya ilişkin peş peşe sıcak gelişmeler yaşanıyor.

2 TUTUKLAMA, 2 ADLİ KONTROL

Doku’nun SIM kart verilerini sildiği öne sürülen şüphelilerden Gökhan Ertok, ‘delilleri yok etme’ suçundan, daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönemde İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı ise ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Munzur Üniversitesi’nden kameralardan sorumlu olan Savaş Gültürk ve Süleyman Önal ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

ETKİN PİŞMANLIK TALEBİ: VALİ BENİ KANDIRIP, KULLANDI

Tutuklanarak dün cezaevine gönderilen ihraç polis memuru Gökhan Ertok, bugün etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Ertok jandarmadaki ifadesinde, Gülistan Doku'ya ait SIM kartın kendisine dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu tarafından verildiğini öne sürdü.

Ertok, ifadesinde şunları söyledi: “Dosya kapsamında bildiğim her şeyi samimi bir şekilde anlattım. Hukuksuz ve yetkisiz olarak Gülistan DOKU’nun sim kartını kullanarak sosyal medya instagram hesabına eriştiğim için pişmanım. Bu hususta o dönemki Tunceli valisi Tuncay SONEL ve Şükrü EROĞLU isimli şahıslar beni bir nevi soruşturmayı savcılık ile birlikte yapıyormuş gibi, ‘basın çok üstümüze geliyor kızı bulmalıyız’ diye kandırarak siber konusundaki benim teknik kabiliyetimden faydalanarak beni kullandılar, bu hususta bende mağdur edildim. Pişmanım. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum”

ESKİ VALİ TUNCAY SONEL GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan ve açığa alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, gözaltı kararı verildi. Elazığ’da bulunan Tuncay Sonel, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çıkarılan gözaltı kararında, Sonel hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, "Şüphelinin üzerine atılı bulunan ve toplu olarak işlendiği değerlendirilen suçtan dolayı yürütülen 2026/7025 soruşturma sayılı dosyamız kapsamında, yakalanıp Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilmesi, akabinde şüphelinin serbest bırakılmayıp, yüklenen suçun kanundaki ceza miktarı, gözaltına alınmanın soruşturma yönünden zorunluluk arz etmesi, şüphelinin yüklenen suçu işlediğini düşündürülebilecek emareler bulunması ve soruşturmanın tamamlanabilmesi için ilk olarak yakalama anından itibaren 24 saati geçmemek üzere 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 91/1-2-3 maddesi uyarınca gözaltına alınmasına karar verilmiştir" denildi. 

BİR GÖZALTI DA BAŞHEKİME

Öte yandan Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastanenin “kayıtlarının silindiği" iddiaları üzerine dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir hakkında da gözaltı kararı verildi. Özdemir, polis ekiplerince Bursa’da yakalanarak gözaltına alındı.

Gülistan Doku, Tunceli, Son Dakika

Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı
Emlak Katılım, Papara’yı satın aldı Emlak Katılım, Papara'yı satın aldı
Tunceli Adliyesi önünde Gülistan Doku’nun ailesi ile şüpheli yakınları arasında arbede Tunceli Adliyesi önünde Gülistan Doku’nun ailesi ile şüpheli yakınları arasında arbede
7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze alındı 7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze alındı
Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı
SGK’ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak
Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu
Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

20:39
Trump’tan Netanyahu’ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
20:36
3. Lig’de “çıkan son takım ve düşecek 5 ekip“ belli oluyor
3. Lig'de "çıkan son takım ve düşecek 5 ekip" belli oluyor
19:51
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
19:31
Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu
Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu
19:12
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
19:01
Canlı anlatım: Kadıköy’de büyük şok
Canlı anlatım: Kadıköy'de büyük şok
18:45
İzmir’de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
17:53
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya’ya gitmiş
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya'ya gitmiş
17:35
Gülistan Doku’nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı
Gülistan Doku'nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı
17:18
Trump’tan İsrail’e: Lübnan’ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
