İskenderun'da Cinayet Sanıkları Tutuklandı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaylada Osman Zont'un başından vurulduğu, annesi Zekiye Zont'un cesedinin ise yakın bölgede toprağa yarı gömülü halde bulunduğu olayla ilgili Hatay Valiliğinden açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"15.04.2026 tarihinde İskenderun ilçesi Akçay Mahallesi Avluk Yaylası mevkiinde baş bölgesinden ateşli silahla vurulmuş kimliği belirsiz bir erkek cesedinin bulunması üzerine, İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan ilk incelemelerde, cesedin Osman Zont isimli şahsa ait olduğu belirlenmiş; şahsın ikametinde yapılan kontrollerde annesi Zekiye Zont'un da kayıp olduğu tespit edilmiştir. Soruşturmanın derinleştirilmesi kapsamında, yayla yolu güzergahı ve ilçe merkezine ait kamera kayıtları ile yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde olayın şüphelilerinin A.Z. ve K.Z. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda; şüphelilerin O.Z.'yi Avluk Yaylası'nda ateşli silahla öldürdükten sonra ormanlık alana bıraktıkları, ardından annesi Z.Z.'yi kolundaki altınları almak amacıyla ikametinde boğarak öldürdükleri ve Sakıt Yaylası'nda ormanlık alana gömdükleri belirlenmiştir.

Olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, her iki şüpheli olay günü Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalanmış; 2 ayrı adreste yapılan aramalarda Z.Z.'ye ait altınlar, suçta kullanılan av tüfeği ve maktullere ait kıyafetler ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir."

Haber: Ufuk AKTUĞ - Kamera: İSKENDERUN,(Hatay),