Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim

17.04.2026 20:39
ABD Başkanı Donald Trump, "İranlılar bir anlaşma yapmak istiyor. Sanırım hafta sonu bir görüşme gerçekleşecek. Bir ya da iki güne anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Trump, İsrail-Lübnan arasındaki 10 günlük ateşkese ilişkin ise, "İsrail’in durması gerekiyor. Binaları patlatmaya devam edemezler, buna izin vermeyeceğim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD- İran müzakerelerinin devamına ilişkin yeni bir değerlendirmede daha bulundu.

"İRAN’LA BİR YA DA İKİ GÜNE ANLAŞMAYA VARACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Trump, ABD merkezli haber sitesi Axios’a yaptığı açıklamada, ABD’li ve İranlı müzakerecilerin bu hafta sonu bir araya gelmesini beklediğini söyledi. Trump, söz konusu muhtemel temaslarda savaşı sonlandıracak nihai bir anlaşmaya varılmasını beklediğini kaydetti. Trump, "İranlılar görüşmek, bir anlaşma yapmak istiyorlar. Sanırım hafta sonu bir görüşme gerçekleşecek. Bir ya da iki güne anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum" dedi.

"İSRAİL BİNALARI PATLATMAYA DEVAM EDEMEZ, BUNA İZİN VERMEYECEĞİM"

Trump, söz konusu anlaşmanın, "İsrail’in güvende hissetmesini sağlayacağını" belirtirken, savaşın sonunda İsrail’in "çok iyi bir ülke" olarak öne çıkacağını savundu. Trump ayrıca İsrail-Lübnan arasında varılan 10 günlük ateşkes kararı sonrasında İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sonlandırmasını istediğini belirterek, "İsrail’in durması gerekiyor. Binaları patlatmaya devam edemezler, buna izin vermeyeceğim" dedi.

“İRAN DONDURULMUŞ FONLARIN HİÇBİRİNİ ALMAYACAK”

ABD basınının, ABD-İran arasındaki müzakerelerde İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarından vazgeçmesi karşılığında Washington’un Tahran’ın dondurulmuş 20 milyar dolarlık fonunu serbest bırakacağı yönündeki iddialarına da değinen Trump, “İran'ın nükleer programını süresiz olarak askıya almayı kabul ettiğini ve ABD'den dondurulmuş fonların hiçbirini almayacak” dedi.

Öte yandan İranlı yetkililer, geçtiğimiz saatlerde taraflar arasındaki ateşkes süresince Hürmüz Boğazı’nın sivil gemi geçişlerine geçici olarak yeniden açıldığına yönelik bir açıklama yapmıştı.

NE OLDU?

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin saldırılarının ardından kapatılan Hürmüz Hürmüz Boğazı'nın açıldığını duyurdu. Bu gelişme sonrası bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump "İran, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık ve geçişe hazır olduğunu duyurdu. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. 

 İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkese ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Trump "ABD, B2 bombardıman uçaklarımızın yarattığı tüm nükleer 'tozu' alacak. Bu anlaşma kapsamında hiçbir şekilde para alışverişi yapılmayacak. Bu anlaşma, Lübnan’ı hiçbir şekilde kapsamamaktadır. Ancak ABD, ayrı olarak Lübnan ile çalışacak ve Hizbullah meselesini uygun bir şekilde ele alacaktır. İsrail artık Lübnan'ı bombalamayacak. Bunu yapmaları, ABD tarafından yasaklandı. Yeter diyorsak yeter" dedi. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
