Ankara'da "5 ilçede 5 ürün için 5 kooperatif" desteklenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da "5 ilçede 5 ürün için 5 kooperatif" desteklenecek

25.05.2022 14:09
Ankara'da "5 ilçede 5 ürün için 5 kooperatif" desteklenecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticilere destek amacıyla "Ankara Büyükşehir Sınırları İçerisinde Kentsel Tarım ve Kırsal Hayatın Güçlendirilmesi Projesi"ni hayata geçirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticilere destek amacıyla "Ankara Büyükşehir Sınırları İçerisinde Kentsel Tarım ve Kırsal Hayatın Güçlendirilmesi Projesi"ni hayata geçirdi.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO Türkiye) ve Doğa Koruma Merkezi (DKM) ile iş birliği yaparak "Ankara Büyükşehir Sınırları İçerisinde Kentsel Tarım ve Kırsal Hayatın Güçlendirilmesi Projesi"ne start verdi. Yerli üreticiler, ziraat odası başkanları ve uzmanların da katıldığı ilk strateji geliştirme çalıştayında bir araya gelen taraflar, ilk etapta 5 ilçede 5 ürün için 5 kooperatif ile ortak çalışma yapacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal faaliyet ve destekler konusunda çalışmalarını hızla sürdürdüğünü belirten ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, yeni proje hakkında şu bilgileri verdi:

"Ankara çok büyük bir tarım kenti. Ciddi anlamda üretim yapıyoruz. Bu amaçla FAO Türkiye ile yaptığımız görüşme sonrası bir projeye başladık. Ben bu projeye kısaca 'ilk etapta 5 ilçe 5 ürün, 5 kooperatif' diyorum. 5 ilçede 5 üründe blok bir çalışma yapacağız. Bizim için önemli olan şu, ürettiğimiz ürünün kalitesinin olması, sürdürülebilir olması, sürekli olması ve pazara çıkışı. Pazardan da ciddi anlamda pay alabilmek. Ürettiğimiz ürünün eder fiyatını yakalayabilmek. O yüzden de pazarlama stratejileri geliştirmemiz de gerek. ÇKS'ye kayıtlı 44 bin çiftçimiz varken, kayıtlı olmayanlarla toplam 90 bin çiftçimiz var. Bu noktada ziraat odalarımız ve kooperatiflerle iş birliği yapacağız."

Ürünlere 'Ankara kalite belgesi' verilecek

Başkent'te tarımın gelişmesini hedeflediklerini belirten Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık da proje çerçevesinde üretilecek ürünlere 'Ankara Kalite Belgesi' vereceklerini açıkladı. Selışık, "Özellikle kooperatiflerimizin ürünlerinin pazar erişimi için Ankara Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir model hazırlamış. Biz de pazara erişimi olan bu ürünlerin bir Ankara Kalite Belgesi olsun istedik. Sadece Türkiye'ye değil dünyaya da böyle tanıtmak istedik, Ankara'da üretilen ürünleri. Proje sonunda bu belge üreticilerimize ve ürünlerimize verilmiş olacak. Ben güzel bir çalışma olacağını düşünüyorum. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu durumun en önemli reflekslerinden biri bu projelerdir"

Çalıştaya katılan Doğa Koruma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Zeydanlı ise, "Çok önemli bir proje yaptığımızı düşünüyorum. Kırsal bir nüfus değil kentsel bir nüfus dünyanın nüfusunu oluşturmakta. Bu durumun en önemli reflekslerinden biri bu projelerdir. Belediyelerin tarım konusuna daha yoğun bir şekilde eğilmesi çok önemlidir. Öncü bir proje olacağını düşünüyorum" dedi.

Projenin tanıtıldığı çalıştaya katılan çiftçiler ve uzmanlar çalışma grupları oluşturarak, moderatörler eşliğinde strateji çalışmalarına başladı. - ANKARA

Ankara'da 5 ilçede 5 ürün için 5 kooperatif desteklenecek
Ankara'da 5 ilçede 5 ürün için 5 kooperatif desteklenecek
Ankara'da 5 ilçede 5 ürün için 5 kooperatif desteklenecek
Ankara'da 5 ilçede 5 ürün için 5 kooperatif desteklenecek

YORUMLAR
500
Ziraat odası başkanları Akyurt'ta buluştu Ziraat odası başkanları Akyurt'ta buluştu Tiftiğiyle meşhur Ankara keçisinin genini koruyup gelecek nesillere aktarıyorlar Tiftiğiyle meşhur Ankara keçisinin genini koruyup gelecek nesillere aktarıyorlar
Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, Kooperatif, Ankara, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara'da '5 ilçede 5 ürün için 5 kooperatif' desteklenecek - Son Dakika


Son Dakika
14:00 Cumhurbaşkanı'nın avukatı açıkladı: Kılıçdaroğlu hakkında yasal yollara başvuruyoruz
13:57 İrem Derici konserinde mal varlığını açıkladı: 2 arabam var, evimi sattım
13:44 AK Parti'nin yeni Grup Başkanvekili belli oldu! Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç göreve getirildi
13:26 Ali Koç'un "görüştüm" dediği futbolcunun Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı olduğu ortaya çıktı
13:03 Genç kadının videosu tartışmaların fitilini ateşledi: Erkek dediğin ortalıkta kıllı ayı gibi dolaşmalı
12:55 "Bu beşli çeteyi saf dışı bırakacağım" diyen Kılıçdaroğlu: Geleceği ipotek altına alınan bir Türkiye ile karşı karşıyayız
12:47 15 yıl sonra İsrail'e ilk ziyaret! Çavuşoğlu'dan 'kalıcı barış' mesajı
12:45 Açlık sınırı 6 bin 465 TL'ye yükseldi
12:11 Sıla Türkoğlu'nün mobbing şikayetiyle ayrıldığı dizinin başrol oyuncularına "en iyi dizi çifti" ödülü
12:10 Benzinden sonra LPG'ye de zam geliyor! 36 kuruşluk zam, bu geceden itibaren geçerli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 14:14:26. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da "5 ilçede 5 ürün için 5 kooperatif" desteklenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement