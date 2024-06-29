Ankara Kalkınma Ajansı, Yapay Zeka Eğitimiyle Kadınların Yeteneklerini Artırıyor

Ekonomi

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilen yapay zeka araçları eğitimine katılan 40 kadın, bu araçları kullanarak web sitesi tasarlamadan animasyon ve logo hazırlamaya kadar birçok alanda uygulama yaptı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda faaliyet gösteren Ankara Kalkınma Ajansı, kadınların yapay zeka araçlarının kullanımına yönelik yetenek kazanmaları, böylelikle çeşitli sektörlerde istihdam kazanabilmeleri amacıyla "Yapay Zeka Araçları Eğitimi" düzenledi.

İstihdam ve eğitimde yer almayan ve Ankara'da ikamet eden kadınlara yönelik düzenlenen programa 18-80 yaş arasında 40 kadın katıldı. Kadınlar, ücretsiz gerçekleştirilen toplam dört günlük eğitim programında 34 yapay zeka aracını kullanarak web sitesi tasarlamadan animasyon ve logo oluşturmaya, ses ve müzik işlemeden 3D modellemeye kadar çeşitli konularda toplam 16 saatlik eğitim aldı.

"Sürdürülebilir kalkınmada yapay zeka önemli bir yer tutuyor"

Ankara Kalkınma Ajansı İleri Teknoloji Birimi Başkanı Nedim Sözen, AA muhabirine, söz konusu program ile hızlı gelişen ve kullanımı yaygınlaşan yapay zeka araçları hakkında kadınlara eğitim vererek, onların çeşitli sektörde istihdam edilebilirliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kadınların eğitim sürecinde temel yapay zeka bilgisinden çeşitli uygulamalara kadar birçok konuda bilgi sahibi olduklarını ifade eden Sözen, "Sonbahar döneminde de programın kapsamını genişleterek kooperatifler başta olmak üzere kadın çalışanları yoğun olan kurum ve kuruluşlara, kadın girişimciler ile yöneticilere eğitim vermeyi planlıyoruz." dedi.

Sözen, Ankara Kalkınma Ajansının başkentin sürdürülebilir kalkınması için faaliyet gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir kalkınmada yapay zeka önemli bir yer tutuyor. Yapay zeka sürekli gelişen ve iş dünyasında büyük bir dönüşüm yaratan, verimliliği, etkinliği artıran, dijital ve yeşil dönüşüm ile çok ilişki bir kavram. Ankara da yüksek teknoloji kapsamında ciddi bir potansiyele sahip olduğu için Kalkınma Ajansı olarak ileri teknoloji konuları bizim de her zaman gündemimiz de yer alıyor."

Eğitim alan kadınların hedefi yapay zekayı doğru kullanmak

Eğitime katılan Özge Karabay da endüstri mühendisliği bölümünü bitirdiğini, yapay zeka ile ilgilendiğini ve kendisini bu alanda geliştirmek istediğini dile getirdi.

Söz konusu programdan önce yapay zekayı daha çok akademik alandaki araştırmaları için kullandığını vurgulayarak, "Eğitimden önce yapay zeka araçları hakkında çok fazla bilgi sahibi değildim. Eğitimle yapay zeka araçlarını nasıl doğru kullanabileceğimi öğrendim. Teorik eğitimden görüntü ve ses işlemeye kadar birçok uygulama öğrendik." diye konuştu.

Okul öncesi ve sınıf öğretmenlikleri alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan İlknur Kurtuluş Özgen ise teknolojiyi yakından takip ettiği için söz konusu programa katıldığını belirtti.

Özgen, bazı popüler yapay zeka araçlarını daha önce de kullanabildiğini anlatarak, "Eğitimde farklı ve çeşitli yapay zeka araçları hakkında bilgi sahibi olarak, bu araçlarla neler yapabileceğimi öğrendim. Birçok yapay zeka aracı var ama bunları nasıl ve nerede kullanacağınızı bilmeniz önemli. Bu eğitimden sonra kendimi teknoloji alanında daha fazla geliştireceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.