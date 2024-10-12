Ankara'nın 101. Yılı Kutlandı

Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, başkentin Türkiye'nin gelişimi, ilerlemesi ve ekonomik kalkınmasında öncü rol üstlendiğini bildirdi.

Baran, yayınladığı mesajında, Ankara'nın başkent oluşunun 101'inci yıl dönümünü kutladı.

Ankara'nın, Türkiye'nin gelişimi ve ekonomik kalkınmasına öncülük ettiğini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Ankara, OSB'ler, üniversiteler, teknoloji geliştirme merkezleri ve savunma sanayisi başta olmak üzere, her alanda katma değerli üretim gerçekleştiriyor. Mal ve hizmet ihracatında, müteahhitlik hizmetlerinde bayrağımızı dünyanın onlarca ülkesinde dalgalandırıyor. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün güvenine layık bir başkent olmayı sürdürmek için iş dünyası olarak çalışmaya, ihracat ve istihdam sağlamaya, ülkemizin savaş meydanlarında kazandığı zaferleri, ticaretimize, üretimimize, ihracatımıza, istihdamımıza yansıtmaya gayret gösteriyoruz. Bu vesileyle 101 yıldır başkent olma onurunu layıkıyla taşıyan Ankara'nın başkent oluşunu yürekten kutluyorum. Bu önemli günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."