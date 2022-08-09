ASO, EPDK'nin lisanssız elektrik üretimine ilişkin taslağının yeniden ele alınmasını istedi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından tartışmaya açılan "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı"ndaki bazı düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Özdebir, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yılından beri yürürlükte olan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği ile tüketim abonelerine "sözleşme gücü"nün iki katı kadar lisanssız güneş enerjisi santrali (GES) yapma imkanı sağlandığını anımsatarak, yeni düzenlemeyle tüketim fazlası enerjinin bedelsiz sisteme verilmesinin öngörüldüğünü, bunun da haksızlığa yol açacağını savundu.

Firmaların yönetmelikte belirlenen şartlara uygun yatırım yaptığına işaret eden Özdebir, düzenlemeyle geriye dönük, geçmiş yatırımları da kapsayacak bir şekilde tüketim fazlasının bedelsiz olarak Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'na (YEKDEM) aktarılmasının planlandığını aktardı.

Özdebir, değişikliğin bir kez daha gözden geçirilmesini istedi.