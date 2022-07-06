Ankara Ticaret Borsası Başkanı Yavuz'dan üreticiye lisanslı depoculuk çağrısı

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, üretici ve tüccarlara hububat sezonunun başlamasıyla lisanslı depoculuk sisteminden faydalanmaları çağrısında bulundu.

ATB'den yapılan açıklamaya göre, Birliğin Ankara- Şereflikoçhisar ve Ahiboz'da bulunan tesislerinde 2022 hububat sezonu başlatıldı.

ATB Başkanı Yavuz, kuraklığın olumsuz etkilerinin geride kaldığını ancak çiftçinin girdi maliyetlerindeki artıştan etkilendiğini bildirdi. Yavuz, "Üreticimiz, hasat zamanı aşırı arz sebebiyle oluşan düşük fiyatlardan etkilenmeden ürününü sağlıklı, sigortalı, devlet destekli lisanslı depolarda muhafaza edebilir. 'Ben hemen satmak istiyorum' derlerse de uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarımızda ürünlerinin kalitesini doğru şekilde ölçüp, bu ürünleri Toprak Mahsulleri Ofisinin prim desteğiyle birlikte satış salonlarında satabilir." ifadelerini kullandı.

Tarla başında yapılan pazarlıkların geçmişte kaldığını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Şimdi tüccar, elektronik ürün senedi ile Türkiye'nin diğer ucundaki ürünü internet üzerinden tek tıkla satın alabiliyor. Üstelik cinsi, kalitesi, nem oranı gibi unsurlar hassas cihazlar yardımıyla yanılma payı olmaksızın ölçülüyor. Ben üretici ve tüccarlarımızı devlet destekleriyle birlikte daha da avantajlı hale gelen lisanslı depoculuk sisteminden faydalanmaya davet ediyorum."