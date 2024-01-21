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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Yüzde 15 Hibeli Yem Desteği Sağlıyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Yüzde 15 Hibeli Yem Desteği Sağlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı'nın Çobanisa ve Çukurelma Mahallelerindeki büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yüzde 15 hibeli yem desteği sağlıyor. Proje kapsamında 7 üreticiye toplam 210 çuval süt yemi desteği verildi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü tarafından hayvan başına iki ayda bir 300 kilo yem desteği verilmeye devam edilecek. Üreticiler, maliyetlerin artması nedeniyle zorlanırken, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle maliyetlerin düşmesi ve süt veriminde artış bekleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Yüzde 15 Hibeli Yem Desteği Sağlıyor
21.01.2024 - 10:28,  Güncelleme: 10:31
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yüzde 15 hibeli yem desteği sağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim vaatleri arasında yer alan proje kapsamında Elmalı'nın Çobanisa ve Çukurelma Mahallelerinde 7 üreticiye toplam 210 çuval süt yemi desteğinde bulunuldu.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü proje kapsamında 1 ila 5 tane sağmal büyükbaş hayvanı olan üreticilere yıl boyunca hayvan başına iki ayda bir, yüzde 15 hibeli 300 kilo yem desteği verilmeye devam edilecek.

Çobanisa Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan üretici Salih Özdemir, yem fiyatlarının maliyetlerinin çok arttığını söyleyerek, "Biz üreticiler olarak maliyetlerden dolayı üretmeyi bırakma noktasına geldik. Geçen yıl 1 kilogram samanı 1 ekmek parasına aldık. Artan girdi maliyetleri karşısında çok zorlanıyoruz. Bu zamana kadar bizlere hiçbir Belediye Başkanı üretim konusunda destek olmadı. Büyükşehir Belediyesinin süt yemi desteği projesini ilk duyduğumda şaşırdım, inanamamıştım. Başvurumuzu yaptık, gereken evrakları teslim ettikten sonra bugün yemleri teslim alıyoruz" diye konuştu.

Elmalı Çobanisa'da Büyükşehir Belediyesinin dağıttığı süt yemleri teslim alan diğer besici Salih Kara, "Biz üreticiler yaptığımız emeğin karşılığını almak istiyoruz. Dengesiz fiyat politikası karşısında eziliyoruz. Bu anlamda da destekler bizim için çok değerli. Büyükşehir Belediyesinin bizlere verdiği yem desteği maliyetlerimizin düşmesine katkı sağlayacak. Verilen yemler protein değeri açısından oldukça yeterli. Süt veriminde artış olacağını düşünüyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Yüzde 15 Hibeli Yem Desteği Sağlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Yüzde 15 Hibeli Yem Desteği Sağlıyor - Son Dakika
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