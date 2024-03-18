Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde 320 dönüm üzerine bir toptancı hal kompleksi inşa ediyor. Projede, kompleksin zemin iyileştirme imalatları ve komisyoncu bloklarının kaba ve ince inşaat işleri tamamlandı.
Büyükşehir Belediyesi, Kaş'ın Kınık, Ova ve Yeşilköy hallerini tek çatı altında toplayacak olan Kınık Toptancı Hali Projesi inşaatına hızla devam ediyor. Proje kapsamında, kompleksin zemin iyileştirme imalatları ve komisyoncu bloklarının kaba ve ince inşaat işleri yüzde 100 oranına ulaştı. Çalışmaların yoğun olarak sürdüğü projede 80 adet tüccar dükkanının kaba inşaat ve teras imalatları tamamlandı. Ayrıca, 40 adet tüccar dükkanının kaba inşaatı, temel ve subasman imalatları bitirilen komplekste, kat döşemelerinin kalıp demir beton imalatları da sürüyor. Kaş bölgesinin ticaret potansiyelini artırmak ve bölgenin ekonomik kalkınmasına destek olmak amacıyla başlatılan Kınık Toptancı Hal Kompleksi projesi tamamlandığında, Kınık Toptancı Hal Kompleksi, bölgenin ekonomisine canlılık katacak.
"Modern hal projesi"
Batı Akdeniz'in en modern hal projesinin tamamlanmasıyla Kınık, Ova ve Yeşilköy toptancı hallerinin buraya taşınması planlanıyor. Üretici ve komisyoncuların her türlü ihtiyacının düşünüldüğü projede, 120 adet komisyoncu dükkanı, 136 adet tüccar ardiyesi ve 72 adet çeşitli sektörlere hizmet edecek ticari dükkan bulunuyor. Proje kapsamında yönetim ofislerinin ve toplantı odalarının bulunduğu idari bina yer alıyor. Hal kompleksi içerisinde cami ve şadırvan, 20 bin metreküp kapasiteli soğuk hava deposu, 54 bin metrekare büyüklüğünde komisyoncu meydanı da olacak. Sosyal donatı alanları kapsamında ise halı
saha, soyunma odaları ve duş üniteleri de bulunuyor. Donatı alanları bünyesinde halı saha, soyunma odası ve duş üniteleri de bulunuyor. - ANTALYA
Son Dakika › Ekonomi › Antalya Büyükşehir Belediyesi Kınık Mahallesi'nde Toptancı Hal Kompleksi İnşa Ediyor - Son Dakika
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 değer kaybederek 8.816,52 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,80 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,96 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 3,97 ile spor oldu. Analistler, TCMB'nin alacağı para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.
İstanbul Havalimanı, 'Air Transport Awards' tarafından dördüncü kez 'Yılın Havalimanı' ödülüne layık görüldü. Ödül, İGA Üst Yönetici (CEO) Vekili Selahattin Bilgen'e takdim edildi. İstanbul Havalimanı, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında da bu prestijli ödülü kazanarak üst üste dördüncü kez başarı elde etti. İGA İstanbul Havalimanı, pandemi dönemindeki zorluklara rağmen dirençli ve inovasyonda lider bir havacılık merkezi olduğunu kanıtladı.
İstanbul Havalimanı, Yunanistan'da düzenlenen 'Air Transport Awards' töreninde dördüncü kez 'Yılın Havalimanı' ödülüne layık görüldü. İstanbul Havalimanı, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında da bu prestijli ödülü kazanarak üst üste dördüncü kez başarı elde etti. İGA Üst Yönetici Vekili Selahattin Bilgen, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bu ödülün havalimanının operasyonel mükemmelliği ve misafir memnuniyeti için gösterilen çabanın bir kanıtı olduğunu belirtti.
Türkiye, simitlerden tavuk yemeklerine, salatalardan ekmeklere kadar geniş bir yelpazede kullanılan susamın ihracatını artırmayı hedefliyor. 2023 yılında 77 milyon dolar olan susam ihracatı, 2022 yılına göre yüzde 62'lik bir artışla 124,5 milyon dolara çıktı. Türkiye'nin yeni hedefi ise 2024 yılında susam ihracatını 250 milyon dolara ulaştırmak. Türkiye'nin kaliteli susamı, Japonya ve Avrupa ülkeleri gibi seçici pazarlarda büyük ilgi görüyor. Ayrıca, kimyon ve anason ihracatı da susam ihracatındaki artışa eşlik etti ve toplam ihracat rakamı yüzde 180 artarak 22 milyon 629 bin dolara yükseldi. Polonya, Irak ve Almanya, Türkiye'den en fazla susam talep eden ülkeler arasında yer alıyor.
Tekirdağlılar, ramazan ayında tercihlerini hamsi, çupra ve levrek gibi mevsim balıklarından yana kullanıyor. Balıkçıların ağlarına takılan hamsinin kilogramı 150 liradan, levrek ve çupranın ise kilogramı 350 liradan alıcı buluyor. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, vatandaşların ramazan ayında daha çok mevsim balıklarına yöneldiğini belirtti. Balıkçılardan Hasan Erol ise ramazan ayında balığa talebin arttığını ve vatandaşların daha çok fırın ve ızgara türü balıkları tercih ettiklerini söyledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde 320 dönümlük alanda üç halin tek çatı altında toplanacağı toptancı hal kompleksi inşa ediyor. Proje kapsamında, kompleksin zemin iyileştirmesi ve komisyoncu bloklarının kaba ve ince inşaat işleri tamamlandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Evyapport liman işletmesinde konteyner yüklü geminin kıyıdaki 3 kule vinci çarparak devirmesinin ardından denize düşen paketli gıdalar ve içecekler kıyıya vurdu. Aralarında kraker ve su şişelerinin olduğu paketler çevre kirliliğine sebep oldu. Limanda yaklaşık 40 milyon dolarlık hasar olduğu tahmin edilirken, 3 vincin tamamen yıkılmasından kaynaklı belli bir süre çevre limanlarda yoğunluk olacağı bildirildi.
Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 5 aydan uzun süredir sürdürdüğü savaşta açlığı bir silah olarak kullanmasından dolayı kınadı. Bakanlık, İsrail saldırılarının başlamasından bu yana geçim endeksinde yüzde 111'lik sarsıcı bir artış olduğunu belirtti. Gazze'de gıda azlığından dolayı ciddi bir kıtlık yaşandığı ve insanların acil yardıma muhtaç olduğu ifade edildi. Birleşmiş Milletler yetkilileri de Gazze'de kıtlık yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.
Sizin düşünceleriniz neler ?