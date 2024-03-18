Antalya Büyükşehir Belediyesi Kınık Mahallesi\'nde Toptancı Hal Kompleksi İnşa Ediyor

Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde 320 dönüm üzerine bir toptancı hal kompleksi inşa ediyor. Projede, kompleksin zemin iyileştirme imalatları ve komisyoncu bloklarının kaba ve ince inşaat işleri tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi, Kaş'ın Kınık, Ova ve Yeşilköy hallerini tek çatı altında toplayacak olan Kınık Toptancı Hali Projesi inşaatına hızla devam ediyor. Proje kapsamında, kompleksin zemin iyileştirme imalatları ve komisyoncu bloklarının kaba ve ince inşaat işleri yüzde 100 oranına ulaştı. Çalışmaların yoğun olarak sürdüğü projede 80 adet tüccar dükkanının kaba inşaat ve teras imalatları tamamlandı. Ayrıca, 40 adet tüccar dükkanının kaba inşaatı, temel ve subasman imalatları bitirilen komplekste, kat döşemelerinin kalıp demir beton imalatları da sürüyor. Kaş bölgesinin ticaret potansiyelini artırmak ve bölgenin ekonomik kalkınmasına destek olmak amacıyla başlatılan Kınık Toptancı Hal Kompleksi projesi tamamlandığında, Kınık Toptancı Hal Kompleksi, bölgenin ekonomisine canlılık katacak.

"Modern hal projesi"

Batı Akdeniz'in en modern hal projesinin tamamlanmasıyla Kınık, Ova ve Yeşilköy toptancı hallerinin buraya taşınması planlanıyor. Üretici ve komisyoncuların her türlü ihtiyacının düşünüldüğü projede, 120 adet komisyoncu dükkanı, 136 adet tüccar ardiyesi ve 72 adet çeşitli sektörlere hizmet edecek ticari dükkan bulunuyor. Proje kapsamında yönetim ofislerinin ve toplantı odalarının bulunduğu idari bina yer alıyor. Hal kompleksi içerisinde cami ve şadırvan, 20 bin metreküp kapasiteli soğuk hava deposu, 54 bin metrekare büyüklüğünde komisyoncu meydanı da olacak. Sosyal donatı alanları kapsamında ise halı

saha, soyunma odaları ve duş üniteleri de bulunuyor. Donatı alanları bünyesinde halı saha, soyunma odası ve duş üniteleri de bulunuyor. - ANTALYA