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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nde Büyükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Süt Yemi Desteği Sağladı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nde Büyükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Süt Yemi Desteği Sağladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli\'nde Büyükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Süt Yemi Desteği Sağladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma hedefiyle üreticiye desteklerini sürdürerek Korkuteli'nde büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yüzde 15 hibeli süt yemi desteği gerçekleştirdi. Büyükşehir ekipleri, Korkuteli'nin farklı mahallelerinde 10 ton süt yemi desteği sağladı. Üreticiler, bu desteklerin girdi maliyetlerini azaltarak hayvancılığı devam ettirmelerine yardımcı olduğunu belirtti.

01.02.2024 12:47
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Yerelden kalkınma hedefiyle üreticiye desteklerini sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nde büyükbaş hayvan yetiştiricilerine 10 ton, yüzde 15 hibeli süt yemi desteği gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin ve üreticinin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla çeşitli destekler sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nde büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yüzde 15 hibeli süt yemi desteği verdi. Büyükşehir ekipleri Korkuteli'nin Yazır, Tatköy, Uzunoluk, İmrahor ve Nebiler Mahallesi'nde 10 ton süt yemi desteği sağladı.

Korkuteli'nin Yazır Mahallesi'nde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Kaya, süt yemi desteğinin üretici için çok güzel bir şey olduğunu belirterek, "Hayvancılığı yapmak için girdi maliyetlerinin ucuz olması gerekiyor. Girdi maliyetlerimiz yüksek olduğu için köyümüzde birçok kişi hayvancılığı bıraktı. Devletten bir destek olursa öyle ayakta kalabiliriz. Sütün litresi 20 lira ama insanların alım gücü yok. Hayvancılıkta çiftçiyi destekleyen yok. Ama Büyükşehir Belediye Başkanımız bu konuda bir el attı. Allah razı olsun. Biz de memnunuz. Böyle destekler olursa hayvancığı devam ettirmeye çalışırız" dedi.

Korkuteli'nin Tatköy Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen Bayram Yüce ise şöyle konuştu:

"Vatanıma milletime katkı sağlamak için hayvan besliyorum. Memleketin kalkınması için muhakkak üretmek gerekir. Tüketim toplumunda her zaman enflasyon olur. Enflasyon fakirleşme demektir. Biz üretime katkı sağlayarak ülkemizin gelişmesini sağlamaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemize yem katkısından dolayı teşekkür ediyorum. Herkes üretimde kendi giderlerini sayıyor. Kimse çiftçinin giderini hesaplamıyor. Büyükşehir Belediyemize bizim giderimizin azalması için yaptığı bu destek için teşekkür ederim." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nde Büyükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Süt Yemi Desteği Sağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nde Büyükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Süt Yemi Desteği Sağladı - Son Dakika
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