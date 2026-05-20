Antalya'da Bayram Öncesi Bilet Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Bayram Öncesi Bilet Denetimi

20.05.2026 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Kurban Bayramı öncesi otobüs terminalinde bilet fiyatları denetlendi, fiyatlar normal.

Antalya'da Kurban Bayramı öncesi yoğunluğun yaşandığı şehirlerarası otobüs terminalinde Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Firmaların belirlenen tarifelere uygun bilet satışı yapıp yapmadığını kontrol eden Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, "Tüm tedbirlerimizi aldık, şu an fiyatlar normal seyrinde" dedi.

Antalya'da Kurban Bayramı öncesinde şehirlerarası otobüs terminalinde yolcu yoğunluğu artarken, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilen denetimlerde, firmaların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenen fiyat tarifelerine uygun bilet satışı yapıp yapmadığı kontrol edildi. Ekipler, otobüs firmalarının gişelerinde satışa sunulan bilet fiyatlarını tek tek sorgularken, belirlenen tarifenin üzerinde satış yapılıp yapılmadığını inceledi. Denetimlerde ayrıca otogar içerisinde faaliyet gösteren gıda reyonlarında fiyat etiketi bulunup bulunmadığı da kontrol edildi.

"Şu an fiyatlar normal seyrinde"

Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetimlerin sürdüğünü belirterek, "Ulaştırma Bakanlığımızın fiyat tarifesi var. Otogar işletmelerinde bu tarifelere uyulup uyulmadığını, gıda reyonlarında fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Fahiş fiyat olduğu zaman, eğer biletlerinde fahiş fiyat varsa onu Ulaştırma Bakanlığı'na gönderiyoruz, onlar gerekli cezai işlemleri uyguluyorlar" dedi.

Vatandaşların fahiş fiyatla karşılaşmaları halinde şikayetlerini iletebileceğini ifade eden Özşahan, "Vatandaşlarımız fahiş fiyatla karşılaşırsa CİMER, mail, telefon aracılığıyla bize ulaşabilirler. Bize gelen şikayetlerin hepsini tek tek değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın gittikleri güzergahta ekiplerimiz varsa arkadaşlarımızla buluşturuyoruz, hepsi sonuca ulaşıyor" diye konuştu.

Bayram öncesi gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Özşahan, "Tüm tedbirlerimizi aldık, şu an fiyatlar normal seyrinde. Eğer fahiş fiyat uygularlarsa cezai müeyyide ile karşılaşacaklarını biliyorlar" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Bayram Öncesi Bilet Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da kanlı saldırı Savunma Bakanlığı hedef alındı Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
Ateşe benzin döküyorlar Süper Lig’den düşen takımdan bomba bir açıklama daha Ateşe benzin döküyorlar! Süper Lig'den düşen takımdan bomba bir açıklama daha
Samsunspor, Galatasaray’ın iki yıldızını istiyor Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı "Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Daha imza atmadan gözden çıkardı İşte Mourinho’nun gönderilmesini istediği isim Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim

13:47
Amrabat’tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı
Amrabat'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 13:51:19. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Bayram Öncesi Bilet Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.