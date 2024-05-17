Antalya\'da Restorana Türk Lirası İbaresi Eksikliği Nedeniyle 50 Bin Lira Cezası

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir restorana, menülerindeki fiyatların karşısında Türk lirası ibaresi olmaması sebebiyle 50 bin lira ceza kesildi.
Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde tüketicinin ekonomik menfaatinin korunması amacıyla yürütülen denetimler sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce, Serik ilçesindeki Akçaalan Mahallesi'nde bir restoranda denetim yapıldı.
İncelenen menülerde, fiyatların karşısında Türk lirası ibaresi olmadığı tespit edildi.
50 bin lira ceza uygulanan işletmeye, menülerdeki eksikliklerin giderilmesi için süre verildiği, süre sonunda tekrar denetim yapılacağı öğrenildi.
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