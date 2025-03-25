Antalya'da Yapı Malzemeleri Laboratuvarı ile 500 Milyon TL Kamu Zararının Önüne Geçildi - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Yapı Malzemeleri Laboratuvarı ile 500 Milyon TL Kamu Zararının Önüne Geçildi

Antalya\'da Yapı Malzemeleri Laboratuvarı ile 500 Milyon TL Kamu Zararının Önüne Geçildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından kurulan Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, son 6 yılda altyapı ve üstyapı projelerinde kullanılan malzemelerin kalite kontrolünü sağlayarak 500 milyon TL'lik kamu zararının engellenmesine katkıda bulundu.

25.03.2025 12:22  Güncelleme: 12:27
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, bünyesinde kurulan Yapı Malzemeleri Laboratuvarı ile altyapı ve üstyapı da kullanılan malzemelerin kalite kontrol deneyleri yapılarak, son 6 yılda yaklaşık 500 milyon TL'lik kamu zararının önüne geçildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü bünyesinde 2019 yılında kurulan ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından onaylanan Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, altyapı ve üstyapı projelerinde kullanılan malzemelerin kalite kontrolünü sağlayarak kamu kaynaklarının korunmasına katkı sağlıyor. Termoplastik, taze beton, betonarme çelik, zemin-agrega, sıcak asfalt ve yapı malzemeleri olmak üzere 5 ana bölümden oluşan laboratuvarda 150'ye yakın deney yapılıyor.

"Yapı malzemeleri laboratuvarında kamu kaynakları korunuyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yapı Malzemeleri Laboratuvarı'nda görev yapan inşaat teknikeri Volkan Esertaş "2019 yılında kurulan laboratuvarımız, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından belgelendirilmiş, uluslararası standartlarda hizmet veren bir laboratuvardır. Laboratuvarımızda 5 ana bölümden 150 farklı deney gerçekleştiriyoruz. Bunlardan 21 tanesi TÜRKAK tarafından akredite edilmiş durumda. Yaptığımız testlerin asıl amacı, hem kendi kurumumuz olan ASAT'ın hem de diğer kamu kurum ve kuruluşlarının altyapı ve üstyapı yatırımlarında kullanılan malzemelerin standartlara uygun olup olmadığını belirlemektir. Hizmet verdiğimiz kamu kurumlarından gelen malzeme örneklerini, onların teknik şartnamelerine göre inceliyor ve standart dışı malzemelerin kullanılmasını engelliyoruz" dedi.

"500 milyon TL'lik kamu zararının önüne geçtik"

Laboratuvarın açıldığı günden bu yana yaklaşık 450 km'lik boru ve birçok standart dışı malzemenin projelerde kullanılmasını önlediklerini aktaran Laboratuvar Şefi Volkan Esertaş, "500 milyon TL'lik kamu zararının engellendi. Yapılan çalışmaların altyapı projelerinde kaliteyi artırarak kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasına katkı sunuyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'da Yapı Malzemeleri Laboratuvarı ile 500 Milyon TL Kamu Zararının Önüne Geçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Yapı Malzemeleri Laboratuvarı ile 500 Milyon TL Kamu Zararının Önüne Geçildi - Son Dakika
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