Antalya'da yerden 2 bin metre yükseklikte üretilen balın kilosu 300 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
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Antalya'da yerden 2 bin metre yükseklikte üretilen balın kilosu 300 liradan alıcı buluyor

19.09.2022 10:45

Antalya'nın Akseki ilçesinde 1250 ile 2000 metre yükseklikteki yaylalarda bal hasadı tamamlanırken kilogramı da 300 TL'den satılıyor.

Antalya'da ilkbahardan bu yana kovanlarını çeşitli bölgelere bırakan arıcıların hasadı, bahar yağmurlarının iyi geçmesinin ardından doğadaki bitkilerin Ağustos ayı sonuna kadar canlı olması ve arıların halen uçuşta olmasından dolayı Ağustos ayı sonlarını buldu. Hasat döneminin uzaması verimi ve rekolteyi yüzde 50 oranında arttırdı.

Siparişler kovandan çıkmadan alınıyor, kilogramı 300 TL'den satılıyor

"HEM HAYVANCILIK HEM ARICILIK YAPIYOR"

Akseki'nin Yarpuz mevkiinde arıcılık ve hayvancılık ile uğraşan Ramazan Topaca, bu yıl bal hasadını tamamladıklarını ve geçen yıla göre rekoltenin yüzde 50 oranında artış olduğunu söyledi. Kendisinin Manavgat ilçesi Gebece köyünden Akseki'nin yaylalarına hayvanlarını otlatmak için çıktığını anlatan Topaça, "Hayvanlarımı yaz aylarında Akseki'nin Yarpuz Mahallesi Kaklıktaş mevkisine getiriyorum. Aynı zamanda arıcılık ile de uğraşıyorum. 60 kovan arılarım var. Bu yıl bal hasadını geç gerçekleştirdik. Geçen yıla göre bir ay daha sonra hasat yaptık. Çünkü havalar yağışlı geçti, çiçek bol oldu. Arılar uçuşta olduğu için hasada geç başladık.

Siparişler kovandan çıkmadan alınıyor, kilogramı 300 TL'den satılıyor

"KİLOSUNU 300 LİRADAN VERİYORUZ"

Allah bereket versin bal hasadımız oldukça güzel. Geçen yıllarda kovan başı 10-15 kilo bal alırken bu yıl 20-25 kilo bal aldık. Akseki'nin yaylalarında kekik, sütleğen, şalba, keven gibi yüzlerce bitki var. Bunlar bala katkı yapıyor. Aroması bu yıl daha bir farklı. Kalitenin yüksek olmasının sebebi de kar ve yağmur yağışlarının bölgedeki endemik bitki popülasyonunu artırması. Çiçek çeşitliliği de balın aromasını değiştirip güzelleştiriyor. Ballarımızı bilenler alıyor, kilogramını 300 liradan veriyoruz" dedi.

Siparişler kovandan çıkmadan alınıyor, kilogramı 300 TL'den satılıyor

"YOL ÜZERİNDE SATILAN BAL AKSEKİ BALI DEĞİLDİR"

Akseki balının kovanından çıkmadan satıldığını ve yol üzerinde 'Akseki balı' diye satılanlara itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen Topaca, "Akseki balı yol kenarına çıkmaz. Müşterileri her zaman hazırdır. Kovanlardan çıkmadan sipariş alırız. Yol kenarlarında Akseki dışından gelerek onlarca kişi 'Akseki balı, yayla balı, kekik balı, kara kovan balı' diye bal satarak insanları kandırıyorlar. Bu ballar kesinlikle Akseki balı değildir" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Antalya, Yarpuz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da yerden 2 bin metre yükseklikte üretilen balın kilosu 300 liradan alıcı buluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da yerden 2 bin metre yükseklikte üretilen balın kilosu 300 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
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