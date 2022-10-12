Konyaaltı Belediyesi, Ekim ayı ikinci oturumunda belediyenin 2023 yılı bütçe görüşmeleri yapıldı. Oturumu yöneten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen , önümüzdeki yıl yapmayı planladıkları çalışmaların detaylarını aktardı. Konuşmaların ardından meclis gündemine geçilirken, belediyenin 2023 yılı için hazırladığı bütçe tasarısı meclisteki tüm partilerin ortak kararı ile onayladı. Oy birliği ile kabul edilen 2023 yılı bütçesi ise 850 milyon TL olarak belirlendi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Antalya ekonomi haberleri... Konyaaltı'nın 2023 bütçesi onaylandı - Son Dakika

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