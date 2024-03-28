Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, turizmde 2024 yılına ilişkin beklentileri açıkladı. Kavaloğlu, "WORLD Travel Market, Utrecht Fuarı'ndaki sinyaller son derece olumluydu. EMITT'te de aynı olumlu hava vardı. Berlin fuarına gittik ve durum orada tamamen şekillendi. ve biz tarihimizde ilk defa erken rezervasyonlarda İspanya'nın önüne geçtik. Mart ayı itibarıyla yaklaşık 1,5 milyon Alman, Antalya'da tatil yapmak için erken rezervasyon yaptırdı. Bu çok önemli bir veri. İngiltere pazarı da çok iyi gidiyor. Eğer Rusya- Ukrayna savaşı sona ermezse bu sene Alman tatilciler Rusları geçebilir" dedi.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, turizmde 2024 yılına ilişkin beklentileri açıkladı. Antalya'ya gelen turist sayısının bu yıl yeni bir rekor kırabileceğini vurgulayan Kavaloğlu, "Ana pazar sıralamasında birinci sırada Almanlar ikinci sırada Ruslar yer alır. Üçüncü pazar yine İngiltere olacak ve İngilizler bu yıl 1,5 milyon kişiyi bulacaktır. Totalde ise Antalya bu yıl 17 milyon turist bandını geçer. İsrail turizm pazarı da bizim ilk 10 pazarımız içindeydi ancak bölgede yaşananlar nedeniyle İsrail turizm pazarını tamamen yok sayıyoruz" diye konuştu.
Kavaloğlu, turizmde yeni planları ise şöyle anlattı:
"Şimdi TÜBİTAK ile 'astro turizm'i konuşuyoruz. Turist Antalya'ya gelecek hem tatil yapacak hem de gökyüzü hareketlerini izleyecek. Bu coğrafyada buna çok uygun alanlar var. Mesela vegan grupları ağırlayacağız. Onlara göre mönüler hazırlayacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı festivaller çok etkili ve içi dolu. Çok kısa sürede bu festivaller için ülkemize gelen turistleri ağırlayacağız. Süreci doğru şekilde yönetirsek neden festivaller ülkesi olmayalım?" - ANTALYA
Son Dakika › Ekonomi › Antalya Turizmde Rekor Bekliyor - Son Dakika
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ekilmedik alan kalmaması için harekete geçen Kaymakam Yüksel Ünal, 27 köy muhtarına 3 bin dikensiz böğürtlen fidesi dağıtımı gerçekleştirdi. Kaymakam Ünal, böğürtlen yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve çiftçilerin gelir seviyesini artırmak amacıyla bu dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti. Muhtarlar da bu girişimden memnuniyetlerini dile getirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ankara'nın Çubuk ilçesinde üreticileri desteklemek amacıyla çiftçilere 52 ton sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı. Dağıtım törenine, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Akbayrak, Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Can ile çiftçiler katıldı. Belediye Başkanı Demirbaş, ilçede tarım ve hayvancılığı desteklemek için ellerinden geleni yaptıklarını, çiftçilere destek olmaya çalıştıklarını bildirdi. İlçede ekim alanının desteklemelerle 110 bin hektardan 190 bin hektara yükseldiğini belirten Demirbaş, çiftçilerin alın terlerinin karşılığını alıyor olmasının sevindirici olduğunu ifade etti. Çubuk Ziraat Odası Başkanı Gülle ise 264 üreticiye 52 ton sertifikalı nohut tohumunun dağıtıldığını ve katkı sağlayanlara teşekkür etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akbayrak ise Tarım ve Orman Bakanlığından yüzde 50 hibeli tohumların, 5 bin dekar alana ekileceğini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ankara'nın Çubuk ilçesinde üreticileri desteklemek amacıyla çiftçilere 52 ton sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı. Dağıtım törenine, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Akbayrak, Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Can ile çiftçiler katıldı. Belediye Başkanı Demirbaş, ilçede tarım ve hayvancılığı desteklemek için ellerinden geleni yaptıklarını, çiftçilere destek olmaya çalıştıklarını bildirdi. İlçede ekim alanının desteklemelerle 110 bin hektardan 190 bin hektara yükseldiğini belirten Demirbaş, çiftçilerin alın terlerinin karşılığını alıyor olmasının sevindirici olduğunu ifade etti. Çubuk Ziraat Odası Başkanı Gülle ise 264 üreticiye 52 ton sertifikalı nohut tohumunun dağıtıldığını ve katkı sağlayanlara teşekkür etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akbayrak ise Tarım ve Orman Bakanlığından yüzde 50 hibeli tohumların, 5 bin dekar alana ekileceğini söyledi.
Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Çin'in gücünü inovasyondan alan kalkınma stratejisine bağlı kalacağını ve bilimsel ve teknolojik inovasyonlar yoluyla endüstriyel inovasyonu teşvik edeceğini belirtti. Zhao ayrıca, Çin'in diğer ülkelerle işbirliğini güçlendirmeye, yeni ekonomik büyüme noktaları geliştirmeye ve yapay zeka sektörünün sağlıklı gelişimini teşvik etmeye istekli olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin lider konteyner terminali Mersin Uluslararası Limanı (MIP), 2007'den bu yana 25 milyonuncu (TEU) konteynerini elleçleyerek yeni bir kilometre taşına imza attı. MIP, 2023 yılında yaklaşık 2 milyon TEU konteyner, 8 milyon tonun üzerinde konvansiyonel yük elleçleyecek.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, üreticilere teslim edilmek üzere 27 köy muhtarına 3 bin dikensiz böğürtlen fidesi verildi. Fide dağıtım törenine, Kaymakam Yüksel Ünal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü İsmail Çalışkan, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Demir ve muhtarlar katıldı. Ünal, köylerde ekilmedik alan kalmasın, köyler böğürtlenle renklensin diye bir proje başlattıklarını söyledi. Kırsal bölgelerdeki çiftçilerin gelir seviyesini artırmak amacıyla Kaymakamlık ve Köylere Hizmet Götürme Birliğince deneme amaçlı olarak 27 köyde her haneye ikişer adet fide verileceğini belirtti.
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın Mart Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ETSO'nun Şubat Ayı Mizan ve Bütçe İzleme Raporu onaylandı. Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Mart ayı faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Konuşmasında, ETSO'nun sosyal sorumluluk anlayışıyla ramazan yardımlarını ve diğer faaliyetleri anlattı. Toplantı, Meclis üyelerinin dilek ve temenniler kısmıyla sona erdi.
Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi ile Gediz ilçesinde boş bekleyen veya nadasa bırakılan atıl durumdaki araziler tarımsal üretime kazandırılmak amacıyla 153 çiftçiye yüzde 50 ve yüzde 75 hibeli farklı çeşitlerde tohum dağıtımı yapıldı. Dağıtımda 111 çiftçiye yüzde 50 hibeli 11 bin 250 kg nohut tohumu, 18 çiftçiye yüzde 50 hibeli 240 kg ayçiçeği tohumu ve 24 çiftçiye yüzde 75 hibeli 352 kg sorgum tohumu dağıtıldı.
Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Karamanca köyünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından meyve bahçelerindeki ağaçlarda liken oluşumlarını gözlemlemek amacıyla arazi kontrolleri gerçekleştirildi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Çamdibi Mahallesi'ndeki Mediha Mahmut Bey Ortaokulu'nda uygulanan Sünger Kent projesini yerinde inceledi. Başkan Soyer, projenin hayatı dönüştürecek büyük bir adım olduğunu belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?