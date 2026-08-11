Antep Fıstığı Hasadı İçin Güvenlik Çağrısı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Antep fıstığında hasat döneminin başlamasıyla birlikte ürün güvenliğinin önemine dikkat çekerek, güvenlik güçlerinin kırsal bölgelerde büyük bir hassasiyet ve özveriyle yürüttüğü çalışmalara üreticilerin, tüccarların ve ilgili tüm kesimlerin duyarlı yaklaşımlarıyla destek vermesi gerektiğini belirtti.

Antep fıstığının Gaziantep tarımı, ekonomisi ve istihdamı açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Akıncı, boz fıstıkla başlayan ve kırmızı kabuklu ürün hasadıyla devam edecek sürecin üreticiler açısından yılın en önemli dönemlerinden biri olduğunu söyledi.

Akıncı, "Antep fıstığı, binlerce üretici ailemizin geçim kaynağı olmasının yanı sıra şehrimizin tarımsal üretimine, ticaretine, ihracatına ve istihdamına önemli katkılar sağlayan en kıymetli ürünlerimizden biridir. Üreticilerimiz yıl boyunca büyük bir emek ve sabırla bahçelerinin bakımını yapmakta, ürünlerini hasada hazırlamaktadır. Bu emeğin korunması ve üreticilerimizin hasat sürecini huzur içerisinde tamamlaması hepimizin ortak hassasiyetidir" dedi.

GTB 1 No'lu Antep Fıstığı Meslek Komitesi üyeleri ile üreticilerden gelen görüş ve talepleri ilgili güvenlik birimlerine ilettiklerini aktaran Akıncı, "Üreticilerimizin emeğinin korunması için güvenlik güçlerimizle tam bir iş birliği ve sürekli iletişim içerisindeyiz. Sahada titizlikle yürütülen çalışmalara katkı sunmayı sürdürüyoruz" dedi.

Güvenlik güçlerinin kırsal bölgelerde vatandaşların huzurunun ve ürün güvenliğinin sağlanması amacıyla yıl boyunca özveriyle görev yaptığını vurgulayan Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kırsal alanlarımızda gece gündüz demeden görev yapan Jandarma teşkilatımız ve tüm güvenlik güçlerimiz, hasat dönemlerinde de fıstık üretiminin yoğun olduğu bölgelerde devriye, kontrol ve önleyici güvenlik faaliyetlerini kendi görev planlamaları ve saha değerlendirmeleri doğrultusunda hassasiyetle sürdürüyor. Üreticilerimizin huzuru ve alın terinin korunması için gösterdikleri gayret ve özveriden dolayı sahada görev yapan tüm güvenlik personelimize teşekkür ediyoruz."

Teknolojik imkanlar ve ek tedbirlerin önemi

Fıstık bahçelerinin geniş alanlara yayılması nedeniyle teknolojik imkanların güvenlik çalışmalarına hayati katkılar sağladığını belirten Akıncı:

"Foto kapan, dron ve benzeri teknolojik uygulamalar ile mobil denetimler, kırsal alanlardaki önleyici güvenlik çalışmalarını destekleyen en önemli araçlar arasında yer alıyor. Mevcut çalışmalara ilave olarak bu imkanlardan ihtiyaç duyulan stratejik bölgelerde daha geniş ölçekte yararlanılmasının, sahadaki etkinliği daha da artıracağına ve caydırıcılığı pekiştireceğine inanıyoruz. Borsamız geçmiş yıllarda olduğu gibi güvenlik güçlerimize foto kapan desteğinde bulunmuştu; üreticilerimizin emeğinin korunmasına yönelik her türlü iş birliğinde kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Üretici ve tüccarlara çağrı

Ürün güvenliğinin sağlanmasında üreticilere ve Antep fıstığı ticareti yapan esnafa da önemli sorumluluklar düştüğünü hatırlatan Akıncı, çiftçilerin kendi bahçelerinde gerekli tedbirleri almalarını, komşu üreticiler ve muhtarlıklarla sürekli iletişim halinde bulunmalarını istedi.

Akıncı, "Şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde kişisel müdahalede bulunulmadan derhal 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla güvenlik güçlerimize bilgi verilmeli. Tüccarlarımız da kaynağı konusunda tereddüt oluşan ürünlere karşı azami dikkat ve hassasiyet göstermeli. Güvenlik güçlerimizin etkin çalışmaları, üreticilerimizin dikkati ve tüccarlarımızın sorumlu yaklaşımıyla bu hasat sezonunu da huzur ve güven içerisinde tamamlayacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.