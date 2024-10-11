Anti-Damping Vergileri Uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Anti-Damping Vergileri Uygulandı

Yurt dışı firmalara dampingli satış nedeniyle anti-damping vergileri getirildi; 5 yıl geçerli olacak.

11.10.2024 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
TİCARET Bakanlığı'nca yassı çelik ürünlere ilişkin yürütülen soruşturmada, dampingli satış yaptığı tespit edilen yurt dışı firmalara karşı anti-damping vergileri getirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Türkiye'de üretim yapan üreticilerimiz tarafından yapılan damping başvurusu üzerine Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünü için 31 Ekim 2023 tarihinde bir damping soruşturması başlatılmıştı. Uluslararası kurallara uygun yürütülen soruşturma sırasında yapılan incelemelerde, Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli ithalatın 3 yılda 2 kattan fazla artış gösterdiği; bu ülkelerdeki ihracatçıların kapasite fazlalarını haksız rekabete neden olacak şekilde dampingli fiyatlarla ülkemize ihraç ederek, ülkemiz pazarından aldıkları payı yüzde 90 oranında artırdıkları tespit edilmiştir. Bu durumun dünya piyasalarında rekabette önemli konumda olan yerli üreticilerimizin üretim, yurt içi pazar payı, kapasite kullanımı gibi ekonomik göstergelerinde bozulmalara neden olduğu görülmüştür" denildi.

'5 YIL BOYUNCA YÜRÜRLÜKTE KALACAKTIR'

Söz konusu ülkelere yönelik, başta ABD ve Avrupa Birliği tarafından olmak üzere damping veya sübvansiyon önlemleri alındığı ya da yeni soruşturmalar başlatıldığı belirtilerek, "Soruşturma sonucunda sıcak haddelenmiş yassı çelik ürününün Çin menşeli olanlarına yönelik firma bazında yüzde 15,42 ile yüzde 43,31 arasında değişen oranlarda, Hindistan ve Rusya menşeli olanlarına yönelik firma bazında yüzde 6,1 ile yüzde 9 arasında değişen oranlarda, Japonya menşeli olanlarına yönelik ise yüzde 9 oranında dampinge karşı anti-damping vergisi yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu tedbir bugünden itibaren 5 yıl boyunca yürürlükte kalacaktır" ifadelerine yer verildi.

21 ÜRÜNDE SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yerli üreticilerin, Ticaret Bakanlığı tarafından uluslararası kurallar çerçevesinde yürütülen soruşturmalar sonucunda ithalat kaynaklı haksız rekabete karşı güçlü bir şekilde korunduğu kaydedilen açıklamanın devamında şöyle denildi: "Halihazırda 23 ülkeye yönelik 126 adet dampinge ve sübvansiyona karşı tedbirlerimiz bulunmaktadır. Ticaret Bakanlığımızca sıcak haddelenmiş yassı çeliklerin Avrupa Birliği ve Güney Kore menşeli olanlarına yönelik olarak da 2022 yılı Temmuz ayından bu yana dampinge karşı anti-damping uygulanmaktadır. 21 üründe 43 adet damping soruşturması ise halen devam etmektedir. Dampingli ithalattan zarar gördüğünü iddia eden sektörlerimiz tarafından gerçekleştirilen başvurular üzerine, ilgili Mevzuatta yer alan şartların sağlanması halinde Bakanlığımızca soruşturma açılabilmekte ve soruşturma sonucunda damping, zarar ve illiyet bağının tespit edilmesi durumunda tedbir alınabilmektedir."

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanlığı, Hindistan, Japonya, Ekonomi, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Anti-Damping Vergileri Uygulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:14 Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı
13:08 Köfteci Yusuf’a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
11:06 ATM’lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
20:36 Basın toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu Basın toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu
20:17 Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB’de daire başkanı oldu Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
20:06 Köfteci Yusuf’a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu
19:31 Türkiye’nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı Türkiye'nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı
19:29 Can Bonomo’nun ablası Funda Bonomo intihara kalkıştı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo intihara kalkıştı
19:17 Kolaya dev zam geliyor Kolaya dev zam geliyor
19:02 Fatih Terim’den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi Fatih Terim'den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi
19:00 Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 14:22:07. #1.13#
SON DAKİKA: Anti-Damping Vergileri Uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.