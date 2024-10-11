Anti-Damping Vergileri Uygulandı

Ekonomi

TİCARET Bakanlığı'nca yassı çelik ürünlere ilişkin yürütülen soruşturmada, dampingli satış yaptığı tespit edilen yurt dışı firmalara karşı anti-damping vergileri getirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Türkiye'de üretim yapan üreticilerimiz tarafından yapılan damping başvurusu üzerine Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünü için 31 Ekim 2023 tarihinde bir damping soruşturması başlatılmıştı. Uluslararası kurallara uygun yürütülen soruşturma sırasında yapılan incelemelerde, Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli ithalatın 3 yılda 2 kattan fazla artış gösterdiği; bu ülkelerdeki ihracatçıların kapasite fazlalarını haksız rekabete neden olacak şekilde dampingli fiyatlarla ülkemize ihraç ederek, ülkemiz pazarından aldıkları payı yüzde 90 oranında artırdıkları tespit edilmiştir. Bu durumun dünya piyasalarında rekabette önemli konumda olan yerli üreticilerimizin üretim, yurt içi pazar payı, kapasite kullanımı gibi ekonomik göstergelerinde bozulmalara neden olduğu görülmüştür" denildi.

'5 YIL BOYUNCA YÜRÜRLÜKTE KALACAKTIR'

Söz konusu ülkelere yönelik, başta ABD ve Avrupa Birliği tarafından olmak üzere damping veya sübvansiyon önlemleri alındığı ya da yeni soruşturmalar başlatıldığı belirtilerek, "Soruşturma sonucunda sıcak haddelenmiş yassı çelik ürününün Çin menşeli olanlarına yönelik firma bazında yüzde 15,42 ile yüzde 43,31 arasında değişen oranlarda, Hindistan ve Rusya menşeli olanlarına yönelik firma bazında yüzde 6,1 ile yüzde 9 arasında değişen oranlarda, Japonya menşeli olanlarına yönelik ise yüzde 9 oranında dampinge karşı anti-damping vergisi yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu tedbir bugünden itibaren 5 yıl boyunca yürürlükte kalacaktır" ifadelerine yer verildi.

21 ÜRÜNDE SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yerli üreticilerin, Ticaret Bakanlığı tarafından uluslararası kurallar çerçevesinde yürütülen soruşturmalar sonucunda ithalat kaynaklı haksız rekabete karşı güçlü bir şekilde korunduğu kaydedilen açıklamanın devamında şöyle denildi: "Halihazırda 23 ülkeye yönelik 126 adet dampinge ve sübvansiyona karşı tedbirlerimiz bulunmaktadır. Ticaret Bakanlığımızca sıcak haddelenmiş yassı çeliklerin Avrupa Birliği ve Güney Kore menşeli olanlarına yönelik olarak da 2022 yılı Temmuz ayından bu yana dampinge karşı anti-damping uygulanmaktadır. 21 üründe 43 adet damping soruşturması ise halen devam etmektedir. Dampingli ithalattan zarar gördüğünü iddia eden sektörlerimiz tarafından gerçekleştirilen başvurular üzerine, ilgili Mevzuatta yer alan şartların sağlanması halinde Bakanlığımızca soruşturma açılabilmekte ve soruşturma sonucunda damping, zarar ve illiyet bağının tespit edilmesi durumunda tedbir alınabilmektedir."